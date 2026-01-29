Harry Styles piše povijest! Ostvarenim uspjehom prestigao je Coldplay i Taylor Swift

Harry Styles ovog će ljeta s rekordnih 12 koncerata u Wembleyju nadmašiti Coldplay i postati izvođač s najviše nastupa na tom stadionu u jednoj sezoni.

Harry Styles ovog će se ljeta upisati u povijest kultnog stadiona Wembley zahvaljujući nevjerojatnom interesu publike, zbog kojeg je udvostručio broj zakazanih nastupa.

Umjesto prvotno najavljenih šest večeri Styles će u Londonu održati čak 12 koncerata, čime je nadmašio prethodni rekord Coldplayja, koji je prošlog ljeta nastupio deset puta.

Harry Styles - 2 Foto: Profimedia

Novi raspored uključuje datume 12., 13., 17., 19., 20., 23., 26., 27., 29. lipnja te 1., 3. i 4. srpnja, a tim nizom postaje izvođač s najviše nastupa u jednoj sezoni na slavnom stadionu.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je kći Dragana Bjelogrlića? Medijske stupce punila je zbog veze s regionalnim zavodnikom

"Iznimno smo ponosni što možemo pozdraviti Harryja Stylesa u Wembleyju za ovu povijesnu seriju koncerata. Dvanaest noći bit će među najposebnijima u dugoj povijesti našeg stadiona." poručili su sa stadiona.

Harry Styles Foto: Profimedia

Styles na turneji promovira svoj četvrti soloalbum "Kiss All the Time. Disco, Occasionally", koji izlazi 6. ožujka. Osim Londona, koncerti su zakazani i u Amsterdamu, Sao Paulu, Mexico Cityju, Melbourneu, Sydneyju i New Yorku, gdje će u Madison Square Gardenu nastupiti čak 30 puta.

Harry Styles - 3 Foto: Profimedia

Harry Styles na sprovodu Liama Paynea - 3 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Ibrahimović bez majice raspametio pratitelje, impresivne tetovaže prekrivaju njegova cijela leđa

Londonsku publiku u Wembleyju zagrijavat će legendarna Shania Twain, dok će u ostalim gradovima nastupiti izvođači poput Robyn, Jorje Smith, Jamieja xx-a, Fousheé i drugih.

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Preminuo je prvi suprug princeze od Monaka, iza njega je burna životna priča

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Nekad i sad Prepoznajete li je? Bila je velika dječja zvijezda, no povukla se iz javnosti nakon što joj je slava mnogo toga oduzela

Pogledaji ovo Celebrity Ovako izgleda otac Ivana Pažanina, fotografije su oduševile pratitelje: ''Pape mlađi od tebe!''