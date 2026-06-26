Pretraži
veliki zaokret

Kraj jedne ere! Kralj Charles donio odluku koja mijenja budućnost britanske monarhije

Piše E. G., Danas @ 17:54 Zanimljivosti komentari
Buckinghamska palača - 4 Buckinghamska palača - 4 Foto: Profimedia

Kralj Charles III. i kraljica Camilla neće se useliti u obnovljenu Buckinghamsku palaču, koja će ubuduće biti još više otvorena javnosti, čime završava gotovo 200 godina duga tradicija da britanski monarh ondje živi.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije najkomentiranije
Siniša Vuco o potresu u Venezueli i njihovom narodu za IN magazin
''velika je to katastrofa''
Siniša Vuco javio se za IN magazin iz Venezuele nakon potresa: "Mene kao da je netko maljem udario''
Kralj Charles se ne seli u Buckinghamsku palaču
veliki zaokret
Kraj jedne ere! Kralj Charles donio odluku koja mijenja budućnost britanske monarhije
Adriana Ćaleta-Car sa sinovima na slapovima Niagare
obiteljska avantura
Supruga vatrenog pokazala kako krati vrijeme u Kanadi do nove utakmice Hrvatske
Zaručili se Nika Pavičić i Vito Porobić
"najljepši suvenir"
Zaručila se naša influencerica! Košarkaš ju je iznenadio usred šetnje plažom
Luka Modrić i Zlatko Dalić zaplakali na video povodom 200. nastupa za Hrvatsku
veliki jubilej
Luka Modrić zaplakao je na iznenađenje suigrača, na emotivni prizor suze je brisao i Dalić
Intervju s Ivanom Liculom
prepoznao ga i haris džinović
Ovaj mladić jedan je od najtraženijih harmonikaša u Hrvatskoj: ''Privilegija je raditi posao koji voliš''
Mate Bulić zabrinuo fanove
"baš mi je žao..."
Fanovi nisu skrivali zabrinutost nakon videa Mate Bulića: "Ne prepoznah čovjeka"
Čestitka pokojnog sina razljutila javnost
kontroverzna objava
Sin joj se utopio dok ga je čuvao otac, a novim potezom izazvala je snažne reakcije na internetu
Sanja i Sead Bojić pozirali u dresovima BIH i Hrvatske
Ljubav bez granica
Par iz MasterChefa poslao snažnu poruku usred navijačke euforije: "Ono što nas povezuje uvijek je bilo jače..."
Znate li tko je otac BIH vratara Nikole Vasilja?
krv nije voda
Znate li tko je otac BiH vratara? S Vatrenima je postigao najveći uspjeh u karijeri!
Josipa Lisac i Vesna Pisarović gošće Jakovu Jozinoviću na drugom koncertu u Areni Zagreb 3
nevjerojatna podrška
"Sve si ispite položio": Dvije glazbene dive su priredile Jakovu Jozinoviću večer za pamćenje
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Turistica moždano mrtva nakon što je na Baliju popila alkohol s metanolom
UŽAS NA BALIJU
Odmor iz pakla! Anna je popila dvije čaše vina, a onda je proglašena moždano mrtvom: Liječnici sumnjaju na uzrok
Kaos na D-1! Sudar kamiona i više automobila, stiže helikopter po ozlijeđene
prekinut promet
Kaos na D-1! Sudar teretnog vozila i više automobila, dignut helikopter hitne pomoći
Toplinski val širi se Europom
VISOKE TEMPERATURE
Vrućine ne popuštaju, liječnici šalju jasan apel građanima: "Preporučujemo da se ne konzumira alkohol"
show
Intervju s Ivanom Liculom
prepoznao ga i haris džinović
Ovaj mladić jedan je od najtraženijih harmonikaša u Hrvatskoj: ''Privilegija je raditi posao koji voliš''
Mate Bulić zabrinuo fanove
"baš mi je žao..."
Fanovi nisu skrivali zabrinutost nakon videa Mate Bulića: "Ne prepoznah čovjeka"
Čestitka pokojnog sina razljutila javnost
kontroverzna objava
Sin joj se utopio dok ga je čuvao otac, a novim potezom izazvala je snažne reakcije na internetu
zdravlje
Što se događa s vašim šećerom u krvi kada jedete tjesteninu s umakom od rajčice?
Ovo trebate znati
Što se događa s vašim šećerom u krvi kada jedete tjesteninu s umakom od rajčice?
Salata od tikvica: 6 brzih recepata koji će vas rashladiti i zasititi
Po preporuci nutricionistice
Salata od tikvica: 6 brzih recepata koji će vas rashladiti i zasititi
5 namirnica koje ne biste trebali miješati s chia sjemenkama
Mogu povećati rizik od ovoga
5 namirnica koje ne biste trebali miješati s chia sjemenkama
zabava
Snimio kako bježi iz nebodera nakon potresa u Venezueli, prizori su zastrašujući
Čovječe…
Snimio kako bježi iz nebodera nakon potresa u Venezueli, prizori su zastrašujući
Turisticu ugrizao poskok za vrijeme planinarenja, čekala pomoć sat vremena: "Brine me boja stopala"
Traumatično iskustvo
Turisticu ugrizao poskok za vrijeme planinarenja, čekala pomoć sat vremena: "Brine me boja stopala"
Prva srpska UI voditeljica napravila gaf usred vijesti o tragediji, snimka je postala viralna
Jao…
Prva srpska UI voditeljica napravila gaf usred vijesti o tragediji, snimka je postala viralna
tech
Švedski znanstvenici otkrili novi spoj koji istovremeno liječi crijeva i suzbija rak
Veliko otkriće
Švedski znanstvenici otkrili novi spoj koji istovremeno liječi crijeva i suzbija rak
sport
FIFA usred SP-a suspendirala jednu reprezentaciju i izbacila je iz svih natjecanja
stupa na snagu odmah
FIFA usred SP-a suspendirala jednu reprezentaciju i izbacila je iz svih natjecanja
Tablica trećeplasiranih reprezentacija na SP-u: Evo što noćašnji rezultati znače za Hrvatsku
NOVA SITUACIJA
Tablica trećeplasiranih reprezentacija na SP-u: Evo što noćašnji rezultati znače za Hrvatsku
HRVATSKA – GANA Evo kad počinje utakmica odluke i što nam donosi koji rezultat
TERMIN JE PUNO BOLJI
HRVATSKA – GANA Evo kad počinje utakmica odluke i što nam donosi koji rezultat
tv
Tajne prošlosti: Vodi ju na razgovor s pedagoginjom koju je sud odredio
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Vodi ju na razgovor s pedagoginjom koju je sud odredio
Daleki grad: Što on ovdje radi i kako je ušao?
DALEKI GRAD
Daleki grad: Što on ovdje radi i kako je ušao?
Crno more: Obitelj je ponovno na okupu!
CRNO MORE
Crno more: Obitelj je ponovno na okupu!
putovanja
Idila usred Žumberka: Kuća za odmor s bazenom u kojoj bismo proveli ljeto
Sat vremena od Zagreba
Idila usred Žumberka: Kuća za odmor s bazenom u kojoj bismo proveli ljeto
Hrvatski Havaji: Duga pješčana plaža koja je proglašena jednom od najljepših na svijetu
Sakarun
Hrvatski Havaji: Duga pješčana plaža koja je proglašena jednom od najljepših na svijetu
Idealna jela kad je vani vruće: 7 recepata za svaki dan ovoga tjedna s minimalno kuhanja i pečenja
Tjedni jelovnik
Idealna jela kad je vani vruće: 7 recepata za svaki dan ovoga tjedna s minimalno kuhanja i pečenja
novac
Kolike su razlike u plaćama u Hrvatskoj i Srbiji?
Usporedba
Kolike su razlike u plaćama u Hrvatskoj i Srbiji?
Općina Andrijaševci nabavila petmetarsku limuzinu vrijednu 40.000 eura
Skromno
Općina Andrijaševci nabavila petmetarsku limuzinu vrijednu 40.000 eura
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
Povoljno
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
lifestyle
Najbolji dodatak čaši vode za velike vrućine
Pijte vodu!
Najjeftiniji (i najbolji) dodatak čaši vode koji pomaže i kod najvećih vrućina (a nije led)
Amra Džeko nosila je lepršavu, romantičnu vjenčanicu na vjenčanju s Edinom Džekom
DIVNA I DANAS
Amra Džeko udala se u vjenčanici koja izgleda jednako lijepo i deset godina kasnije
Značenje imena djece nogometaša Ante Budimira
BIRALI TRADICIJU
Otac četvero djece: Imena sinova Ante Budimira kriju prekrasna značenja
sve
FIFA usred SP-a suspendirala jednu reprezentaciju i izbacila je iz svih natjecanja
stupa na snagu odmah
FIFA usred SP-a suspendirala jednu reprezentaciju i izbacila je iz svih natjecanja
Tablica trećeplasiranih reprezentacija na SP-u: Evo što noćašnji rezultati znače za Hrvatsku
NOVA SITUACIJA
Tablica trećeplasiranih reprezentacija na SP-u: Evo što noćašnji rezultati znače za Hrvatsku
HRVATSKA – GANA Evo kad počinje utakmica odluke i što nam donosi koji rezultat
TERMIN JE PUNO BOLJI
HRVATSKA – GANA Evo kad počinje utakmica odluke i što nam donosi koji rezultat
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene