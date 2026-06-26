Kraj jedne ere! Kralj Charles donio odluku koja mijenja budućnost britanske monarhije

Kralj Charles III. i kraljica Camilla neće se useliti u obnovljenu Buckinghamsku palaču, koja će ubuduće biti još više otvorena javnosti, čime završava gotovo 200 godina duga tradicija da britanski monarh ondje živi.

Uoči završetka višegodišnje obnove Buckinghamske palače stigla je vijest koja je iznenadila Britance i kraljevske promatrače diljem svijeta – kralj Charles III. i kraljica Camilla nikada se neće useliti u najpoznatiju kraljevsku rezidenciju, a čini se da ni budući kralj William nema takve planove.

Time će završiti gotovo dva stoljeća duga tradicija života britanskih monarha u palači koja je postala jedan od najprepoznatljivijih simbola Ujedinjenog Kraljevstva.

Buckinghamska palača - 2 Foto: Profimedia

Desetogodišnja obnova Buckinghamske palače, vrijedna čak 369 milijuna funti i financirana novcem poreznih obveznika, trebala bi biti dovršena 2027. godine. Unatoč tome, potvrđeno je da će kralj Charles i kraljica Camilla nastaviti živjeti u Clarence Houseu, službenoj rezidenciji u kojoj borave još od 2003. godine.

Buckinghamska palača - 5 Foto: Profimedia

Još je zanimljivije što je princ William već ranije dao naslutiti da, kada jednoga dana postane kralj, sa suprugom Kate Middleton planira ostati u obiteljskom domu Adelaide Cottage u Windsoru. To znači da prvi put nakon gotovo 200 godina nijedan britanski monarh neće živjeti u Buckinghamskoj palači.

Buckinghamska palača - 2 Foto: Profimedia

Kraljevski dužnosnici ističu da palača neće izgubiti svoju važnost. Ondje će se i dalje održavati državni prijemi, audijencije, dodjele odlikovanja, službeni sastanci, vrtne zabave i posjeti stranih državnika, a administracija kraljevske obitelji ostat će u istoj zgradi.

Kralj Charles svakodnevno će ondje dolaziti na sastanke kada boravi u Londonu, no nakon završetka radnog dana vraćat će se u Clarence House.

Buckinghamska palača - 1 Foto: Profimedia

Istovremeno će Buckinghamska palača biti znatno više otvorena posjetiteljima kako bi ostvarivala dodatne prihode i smanjila trošak održavanja koji snose britanski porezni obveznici.

Odluka se uklapa u dugogodišnju želju kralja da kraljevske rezidencije budu dostupnije javnosti i financijski održivije. Ipak, mnogi smatraju kako je važan razlog i njegova osobna privrženost Clarence Houseu, koji smatra znatno toplijim i ugodnijim domom od monumentalne Buckinghamske palače.

Buckinghamska palača - 1 Foto: Profimedia

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77-godišnji monarh od 2024. godine liječi se od raka, a prema navodima kraljevskog dvora njegovo zdravstveno stanje napreduje u pozitivnom smjeru.

Zanimljivo je da ni kraljica Elizabeta II. posljednjih godina života nije često boravila u Buckinghamskoj palači. Više je voljela dvorac Windsor, a posljednju je noć u londonskoj rezidenciji provela u ožujku 2020., neposredno prije početka pandemije koronavirusa.

Zbog opsežnih građevinskih radova njezini privatni apartmani kasnije su postali neuseljivi, a u palaču se više nikada nije vratila.

Buckinghamska palača - 3 Foto: Profimedia

Vijest o budućnosti Buckinghamske palače objavljena je zajedno s godišnjim financijskim izvješćem kraljevske obitelji. Otkriveno je da je kralj Charles tijekom financijske godine 2024./2025. dobrovoljno platio 12,9 milijuna funti poreza te više od 30 milijuna otkako je stupio na prijestolje, čime je postao prvi britanski monarh koji je javno objavio svoj porezni račun.

Kralj Charles III. - 3 Foto: Profimedia

Vjenčanje Charlesa i Diane - 3 Foto: Afp

Princ William također je prvi put objavio da je platio 7,7 milijuna funti poreza, dok će godišnje financiranje monarhije porasti na 100 milijuna funti kako bi se završili zaostali radovi na kraljevskim rezidencijama, unaprijedila sigurnost i uveli energetski učinkovitiji sustavi.

Iako Buckinghamska palača više neće biti dom britanskog monarha, iz kraljevskog dvora poručuju da će ona i dalje ostati ceremonijalno i operativno središte monarhije te jedan od najvažnijih simbola britanske države.

Kakva je nezgoda snašla kralja, pogledajte OVDJE.

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