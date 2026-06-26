Rakitićeva Raquel u mini-bikiniju otkrila zanimljivu tetovažu na stražnjici

Raquel Mauri, supruga proslavljenog hrvatskog nogometaša Ivana Rakitića, ponovno je privukla pažnju na društvenim mrežama atraktivnim fotografijama u bikiniju, no jedan detalj posebno je zapeo za oko njezinim pratiteljima.

Raquel Mauri, supruga bivšeg hrvatskog nogometnog reprezentativca Ivana Rakitića, na Instagramu je podijelila niz fotografija s ljetovanja koje su privukle brojne reakcije njezinih pratitelja.

Lijepa Španjolka pozirala je u plavo-bijelom bikiniju uz kristalno čisto more i prekrasan planinski krajolik, a pokazala je i svoju zavidnu figuru. Na fotografijama je nosila raspuštenu valovitu kosu, dok je u jednom kadru pozirala na terasi s pogledom na more, a u drugom je uživala u plićaku.

Raquel Mauri - 5 Foto: Instagram

Raquel Mauri - 4 Foto: Instagram

Ipak, najviše pozornosti privukla je fotografija snimljena s leđa na kojoj se jasno vidi mala tetovaža nogometne lopte na njezinoj stražnjici.

Raquel Mauri - 1 Foto: Instagram

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Raquel i Ivan Rakitić zajedno su više od desetljeća te slove za jedan od najskladnijih sportskih parova. Vjenčali su se 2013. godine, a zajedno imaju dvije kćeri. Raquel često na društvenim mrežama dijeli fotografije iz privatnog života, obiteljskih trenutaka i putovanja, gdje redovito oduševljava svoje pratitelje.

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Ivan Rakitić i Raquel Mauri - 10 Foto: Instagram

Ivan Rakitić i Raquel Mauri - 6 Foto: Instagram

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