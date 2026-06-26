Zaručila se naša influencerica! Košarkaš ju je iznenadio usred šetnje plažom

Influencerica Nika Pavičić, poznatija kao xniks2x, zaručila se za košarkaša Vitu Porobića nakon romantične prosidbe na plaži.

Influencerica Nika Pavičić, poznatija na društvenim mrežama kao xniks2x, zaručila se za košarkaša Vitu Porobića, a sretnu vijest podijelila je sa svojim pratiteljima emotivnim videom s putovanja.

Uz snimku prosidbe objavila je i kratki, ali znakoviti opis: "Već imam najljepši suvenir s putovanja." Time je dala do znanja da će ovo ljetovanje zauvijek pamtiti kao jedno od najposebnijih u životu.

Romantični trenutak odigrao se na pješčanoj plaži u vrijeme zalaska sunca. Na videu se vidi kako su njih dvoje zajedno šetali uz more, a potom je Nika krenula dalje, ne sluteći što slijedi. Upravo u tom trenutku Vito ju je zaustavio, uhvatio za ruku i kleknuo pred nju s prstenom u ruci.

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In Magazin: Influencerica Nika Pavičić - 9 Foto: DNEVNIK.hr

In Magazin: Influencerica Nika Pavičić - 6 Foto: DNEVNIK.hr

In Magazin: Influencerica Nika Pavičić - 2 Foto: DNEVNIK.hr

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Pavičić, koja na Instagramu ima oko 207 tisuća pratitelja, nije mogla sakriti emocije – nakon što je shvatila što se događa, nasmijala se, zagrlila svog odabranika i prihvatila prosidbu, a romantičan trenutak završio je dugim poljupcem na obali.

Fotografije koje je par objavio otkrivaju koliko su uživali u tom posebnom trenutku. Oboje su bili ležerno odjeveni, a osmijesi nisu silazili s njihovih lica dok su slavili početak novog životnog poglavlja.

In Magazin: Influencerica Nika Pavičić - 7 Foto: DNEVNIK.hr

In Magazin: Influencerica Nika Pavičić - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Čestitke su ubrzo preplavile objavu, a pratitelji, prijatelji i kolege u komentarima su mladom paru poželjeli mnogo sreće u zajedničkom životu. Sudeći prema njihovim osmijesima i emocijama koje su podijelili s pratiteljima, ovo putovanje doista će pamtiti kao ono na kojem su kući ponijeli – najljepši mogući suvenir.

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