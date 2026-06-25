Može li Kanada konačno na Eurosong? Nova odluka EBU-a pokrenula je brojna pitanja

Kanadski javni medijski servis CBC/Radio-Canada postao je punopravni član Europske radiodifuzijske unije (EBU), čime je dodatno produbljena njegova suradnja s europskim javnim medijima i potaknute špekulacije o mogućem budućem sudjelovanju Kanade na Eurosongu.

Europska radiodifuzijska unija (EBU) dobila je novu punopravnu članicu.

Na 96. Općoj skupštini održanoj u Pragu izglasano je da kanadski javni medijski servis CBC/Radio-Canada postane punopravni član organizacije koja okuplja najveće javne medijske kuće Europe i šire.

CBC/Radio Canada - 3 Foto: Profimedia

Iako je CBC/Radio-Canada još od 1950. godine imao status pridruženog člana EBU-a, nova odluka dodatno učvršćuje suradnju te kanadskom javnom servisu omogućuje pristup svim oblicima suradnje unutar organizacije. To uključuje ekskluzivne mreže za istraživačko novinarstvo, provjeru činjenica, digitalne vijesti i razmjenu podataka, ali i sudjelovanje u servisima Eurovision News Exchange i Euroradio Music Exchange.

Glavni direktor EBU-a Noel Curran poručio je kako je CBC/Radio-Canada već desetljećima važan dio EBU-ove zajednice.

CBC/Radio Canada - 2 Foto: Profimedia

"Punopravno članstvo znači da sada možemo učiniti još više zajedno – od jačanja odgovornosti digitalnih platformi i borbe za pouzdane informacije do izgradnje otpornosti javnih medijskih servisa za budućnost. Glas Kanade u ovoj zajednici čini nas snažnijima", istaknuo je Curran.

Predsjednica i glavna izvršna direktorica CBC/Radio-Canada Marie-Philippe Bouchard zahvalila je EBU-u na ukazanom povjerenju te naglasila kako će novo partnerstvo doprinijeti borbi protiv dezinformacija i promicanju kulturne raznolikosti.

Nelly Furtado Foto: Profimedia

"Kao punopravni član odmah započinjemo s punim sudjelovanjem u Eurovision News Exchangeu, što će omogućiti da više kanadskih vijesti i perspektiva stigne do europske publike, ali i Kanađanima donijeti više međunarodnih sadržaja", poručila je.

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Do promjene je došlo nakon što je Opća skupština EBU-a odobrila izmjene statuta kojima je omogućeno punopravno članstvo medijskim organizacijama iz zemalja izvan Europe koje imaju sustav javnih medija usklađen sa standardima Vijeća Europe te status službenog promatrača pri toj instituciji. Kanada ispunjava oba uvjeta.

Celine Dion - 2 Foto: YouTube Screenshot

CBC/Radio-Canada osnovan je 1936. godine kao radijska kuća, a danas djeluje kao javni medijski servis na više platformi, emitirajući sadržaj na engleskom, francuskom i osam autohtonih jezika.

Nova odluka odmah je potaknula i pitanja među ljubiteljima Eurosonga. Iako punopravno članstvo u EBU-u otvara vrata bližoj suradnji s organizacijom, ono samo po sebi ne znači automatski nastup na Eurosongu.

Sjedište EBU-a - 1 Foto: Profimedia

O sudjelovanju na natjecanju odlučuje EBU kroz poseban proces i pozivnice, pa će tek budućnost pokazati hoće li se Kanada jednog dana pridružiti popisu zemalja sudionica najpoznatijeg europskog glazbenog natjecanja.

Međutim, kanadski izvođači, točnije njih šest, već je nastupalo na Eurosongu, a najpoznatija Kanađanka na natjecanju je Céline Dion, koja je pobijedila za Švicarsku 1988. godine u Dublinu, a upravo ju je ovaj uspjeh plasirao na međunarodnu scenu.

Organizatori Eurosonga 2025. pokušali su dovesti pjevačicu na pozornicu u Baselu, no ona je poslala samo poruku. Više čitajte OVDJE.

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