Naš pjevač progovorio o oporavku nakon operacije uha: ''Od malena imam...''

Olimpijska pobjednica Barbara Đinović otkriva kako joj je bilo na medenom mjesecu, pjevač Jure Brkljača progovorio je o nedavnoj operaciji uha, a naši političari priznali su kako se snalaze na sportskim terenima.
Sportska i društvena krema okupila se u Zadru na tradicionalnom izboru ''Sportsko ime Dalmacije''. Naša zlatna olimpijka Barbara Đinović na dodjelu je stigla u pratnji supruga Filipa. Ovaj džudaški bračni par upravo se vratio s medenog mjeseca u Dubaiju.
''Rekla sam da bih mogla živjeti u Dubaiju, onda mi je sestra rekla: ‘Ne bi.’ Rekla je: ‘Ne možeš ići tamo'', kaže Barbara.
Podsjetimo, Barbara i Filip vjenčali su se sredinom listopada u Dalmaciji. Nekoliko tjedana nakon toga par je priredio još jedno slavlje u Beogradu. Na pitanje kako je u braku, sportska heroina odgovara.
''Pa meni je stvarno sve super, ja zasad svima govorim – sve preporuke.''
Barbara Đinović, olimpijska pobjednica Foto: In Magazin
Veliku noć dalmatinskog sporta nije propustio ni izbornik Barakuda Ivica Tucak, koji je preuzeo odgovornost za šesto mjesto naših vaterpolista na Europskom prvenstvu u Beogradu.
''Neka nam to svima bude opomena, neka to bude neki novi zalog za još bolji rad. Ja sam rekao sto puta u životu – nije problem pasti, problem je ne znati se podignuti.''
Život bez sporta ne mogu zamisliti ni naši političari – ministar Tonči Glavina i gradonačelnik Zadra Šime Erlić.
In Magazin: Dodjela sportskih nagrada - 1 Foto: Dnevnik Nove TV
Pogledaji ovo Celebrity Poznato koliko Schweinsteiger daje za alimentaciju, ovu sumu mnogi ne zarade ni u deset godina
''Kad sam bio mali, počeo sam s vaterpolom, pa onda malo nogomet, a onda sam u Americi na koledžu igrao američki nogomet, tenis, tako da sam i danas rekreativno u sportu. Sport je nevjerojatan, sport gradi bolje društvo, bolje ljude i, evo, moja preporuka svima – uz sport maksimalno.''
''Uvijek se igrao nogomet, basket se znalo baciti i tako svi sportovi, ali ništa pretjerano da sam napredovao u karijeri.''
In Magazin: Dodjela sportskih nagrada - 2 Foto: Dnevnik Nove TV
Pozornost fotografa plijenili su predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova 30 godina mlađa supruga Blanka, koji su nedavno napunili baterije na luksuznom odmoru na Maldivima. Čini nam se da su godine u Zlatkovu slučaju samo broj.
''Raditi na sebi, razvijati sve. Na primjer, morate misliti, raditi, studirati, učiti, čitati. I mozak je organ kao i sve drugo. Ne može se sve u teretani napraviti.''
In Magazin: Dodjela sportskih nagrada - 3 Foto: Dnevnik Nove TV
Čast da uveliča glazbeni dio večeri u Donatovu gradu pripala je Juri Brkljači, koji se uspješno oporavlja nakon nedavne operacije uha.
''Od malena imam upale uha, imao sam dvije operacije prije nekih 12 godina – prvu pa drugu, tako da je sad prošlo deset godina od ove operacije, koja je zapravo popravljanje sluha. Imam sad tu protezu u uhu i nadam se da će biti bolje.''
A naš proslavljeni paraplivač Dino Sinovčić nada se četvrtim paraolimpijskim igrama.
In Magazin: Dodjela sportskih nagrada - 4 Foto: Dnevnik Nove TV
''Pokušati biti najbolji na svijetu. Iz godine u godinu, kad plivate i vidite da ste tu, onda je jako teško pustiti taj osjećaj i zapravo želite biti dominantni i želite iz godine u godinu pokazati da možete i dalje biti dio svjetskog vrha.''
Jer upravo je sport ono što Hrvatsku, uz turizam, čini prepoznatljivom u svijetu!
In Magazin: Dodjela sportskih nagrada - 5 Foto: Dnevnik Nove TV
