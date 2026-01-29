Naš pjevač progovorio o oporavku nakon operacije uha: ''Od malena imam...''

Olimpijska pobjednica Barbara Đinović otkriva kako joj je bilo na medenom mjesecu, pjevač Jure Brkljača progovorio je o nedavnoj operaciji uha, a naši političari priznali su kako se snalaze na sportskim terenima.

Sportska i društvena krema okupila se u Zadru na tradicionalnom izboru ''Sportsko ime Dalmacije''. Naša zlatna olimpijka Barbara Đinović na dodjelu je stigla u pratnji supruga Filipa. Ovaj džudaški bračni par upravo se vratio s medenog mjeseca u Dubaiju.

''Rekla sam da bih mogla živjeti u Dubaiju, onda mi je sestra rekla: ‘Ne bi.’ Rekla je: ‘Ne možeš ići tamo'', kaže Barbara.

Podsjetimo, Barbara i Filip vjenčali su se sredinom listopada u Dalmaciji. Nekoliko tjedana nakon toga par je priredio još jedno slavlje u Beogradu. Na pitanje kako je u braku, sportska heroina odgovara.

''Pa meni je stvarno sve super, ja zasad svima govorim – sve preporuke.''

Barbara Đinović, olimpijska pobjednica Foto: In Magazin

Veliku noć dalmatinskog sporta nije propustio ni izbornik Barakuda Ivica Tucak, koji je preuzeo odgovornost za šesto mjesto naših vaterpolista na Europskom prvenstvu u Beogradu.

''Neka nam to svima bude opomena, neka to bude neki novi zalog za još bolji rad. Ja sam rekao sto puta u životu – nije problem pasti, problem je ne znati se podignuti.''

Život bez sporta ne mogu zamisliti ni naši političari – ministar Tonči Glavina i gradonačelnik Zadra Šime Erlić.

In Magazin: Dodjela sportskih nagrada - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

Pogledaji ovo Celebrity Poznato koliko Schweinsteiger daje za alimentaciju, ovu sumu mnogi ne zarade ni u deset godina

''Kad sam bio mali, počeo sam s vaterpolom, pa onda malo nogomet, a onda sam u Americi na koledžu igrao američki nogomet, tenis, tako da sam i danas rekreativno u sportu. Sport je nevjerojatan, sport gradi bolje društvo, bolje ljude i, evo, moja preporuka svima – uz sport maksimalno.''

''Uvijek se igrao nogomet, basket se znalo baciti i tako svi sportovi, ali ništa pretjerano da sam napredovao u karijeri.''

In Magazin: Dodjela sportskih nagrada - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

Pozornost fotografa plijenili su predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova 30 godina mlađa supruga Blanka, koji su nedavno napunili baterije na luksuznom odmoru na Maldivima. Čini nam se da su godine u Zlatkovu slučaju samo broj.

''Raditi na sebi, razvijati sve. Na primjer, morate misliti, raditi, studirati, učiti, čitati. I mozak je organ kao i sve drugo. Ne može se sve u teretani napraviti.''

In Magazin: Dodjela sportskih nagrada - 3 Foto: Dnevnik Nove TV

Čast da uveliča glazbeni dio večeri u Donatovu gradu pripala je Juri Brkljači, koji se uspješno oporavlja nakon nedavne operacije uha.

''Od malena imam upale uha, imao sam dvije operacije prije nekih 12 godina – prvu pa drugu, tako da je sad prošlo deset godina od ove operacije, koja je zapravo popravljanje sluha. Imam sad tu protezu u uhu i nadam se da će biti bolje.''

A naš proslavljeni paraplivač Dino Sinovčić nada se četvrtim paraolimpijskim igrama.

In Magazin: Dodjela sportskih nagrada - 4 Foto: Dnevnik Nove TV

''Pokušati biti najbolji na svijetu. Iz godine u godinu, kad plivate i vidite da ste tu, onda je jako teško pustiti taj osjećaj i zapravo želite biti dominantni i želite iz godine u godinu pokazati da možete i dalje biti dio svjetskog vrha.''

Jer upravo je sport ono što Hrvatsku, uz turizam, čini prepoznatljivom u svijetu!

In Magazin: Dodjela sportskih nagrada - 5 Foto: Dnevnik Nove TV

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Zanimljivosti Zavodljiva, talentirana i nezaobilazna: Tko je 22-godišnja zvijezda o kojoj svi pričaju?

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Njihova priča počela je skandalom, a sada ne skrivaju strast ni pred kamerama!

Pogledaji ovo Nekad i sad Gdje je nestao simpatični Alfalfa? Zbog vjere je u potpunosti promijenio stil života!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Užasavajuća sudbina ruske manekenke: Poslije napada partnera završila je s jezivom ozljedom lubanje