Goran Karan na velikom splitskom koncertu otkrio da je imao nezgodu: ''Morali su me malo vratiti nazad''

Njegove pjesme obilježile su generacije. Uz njih se i danas mnogi zaljubljuju, plaču, vesele. Goran Karan priredio je velik koncert u Splitu te okupio vjerne obožavatelje, prijatelje, ali i kolege. S našim Hrvojem Krolom razgovarao je o novim planovima koji ga vode daleko izvan Dalmacije, ali i omiljenom piciginu.

''Ja mislim da ni Split ne vidi kakvog zapravo pjevača istinski ima ispred sebe i to je pjevačina, takav pjevač se jednog rađa'', govori Marko Kutlić o Goranu Karanu.

"Goran je izuzetno mek čovjek, humanista. To je čovjek koji jako puno čini dobro drugima. To je čovjek koji cijeni umjetnost i to je čovjek koji, zbog koga opet posebno cijenim, zapravo nikad ne prestaje sa tim kontinuitetom stvaranja pjesama. On uvijek i uvijek, u svakom trenutku, a godinama, godinama smo zajedno i nastupamo, zapravo donosi neke nove ideje'', dodao je Tedi Spalato.

''Kad nije adekvatna neka oprema na bini ili nešto, kad se nešto onda zna poluditi, jer želi da to stvarno bude najbolje i tu, stvarno, ono, perfekcionista je, baš gleda svaki detalj i na tom mu svaka čast'', kaže Petar Dragojević.

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''On je vrlo pažljiv, znači on je jedan od pažljivijih muškaraca općenito iz moje okoline, pogotovo prema ženama, tako da barem ja mogu kazati svog iskustva da je baš dobar prijatelj'', govori pjevačica Mirella Meić.

Kada ovako kolege i prijatelji govore o tebi, onda razloga za brigu gotovo da i nema. No uoči velikog splitskog koncerta, i sam Goran Karan priznaje da pred domaću publiku nikada nije jednostavno stati. Jer Split, kaže, ima poseban sluh, ali i posebna očekivanja.

In Magazin: Goran Karan - 1 Foto: In Magazin

In Magazin: Goran Karan - 4 Foto: In Magazin

''Ja bih rada rekao moj grad, ali nije, ja sam njegovo dijete. U Splitu se moraš stvarno potruditi. Intenzivno radimo dva mjeseca na tome po nekoliko sati. Ako ovo uspije dogodine idemo u profesionalce. Došli smo na obnovu zavjeta, po Splitovnicu da je ovjere jer istekne svako toliko'', kaže Goran Karan.

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Iza Gorana su desetljeća karijere i pjesme koje su odavno postale dio kolektivne memorije. Od ''Lipa si, lipa'' i ''Ostani'', do ''Vagabunda'' i ''Prozora kraj đardina'', njegov je glas obilježio mnoge ljubavi, rastanke i dalmatinske večeri. No kada danas pogleda unatrag, o svemu govori s dozom humora i zahvalnosti.

In Magazin: Goran Karan - 5 Foto: In Magazin

''Puno toga si mislio da možeš ovako i onako. Ali s benefitom gledanja života u retrovizor, razumiješ, i godina. Bilo je puno više čuda nego što bi ja uspio smisliti. Tako da ne bi ništa mijenjao. Grešaka je bilo, hvala Bogu. I poraza, i srama, i ne znaju ljudi sve. Poljubio je me, dragi Bog, sa pjesmama prvo od Big Blue, poslije toga sa Zdenkom Runjićem, vrlo bitan Neno Ninčević, Rajko Dujmić također'', priča Goran Karan.

A ta prošlost kod njega nikada ne stoji sama. Uz pjesme koje publika pamti, Goran već priprema nove projekte, festivalske nastupe i koncertne priče koje ga vode od Dubrovnika i ljetnih igara do Poljske.

In Magazin: Goran Karan - 6 Foto: In Magazin

''E, to su ta neka čuda. Dogode se. Jedno 100 koncerata, ali za Poljake. Imamo jednu odličnu situaciju za ići u Australiju, međutim to je sad sve u Božjim rukama, ali na neki način to sve ispadne ok''.

Iako rijetko govori o privatnom životu, priznao je da je nedavno imao nezgodu na omiljenom piciginu, ali i otkrio hoće li u publici biti njegova obitelj.

In Magazin: Goran Karan - 3 Foto: In Magazin

''Sada ćemo vidjeti. Rekli su da će doći. Sada sam im digao paniku, jer imali smo ovdje jednu situaciju kako nas je puno u svlačionici. Nestale su hlače ili ti ga gaće, kako mi kažemo. Ali nisu, dragi ljudi, donje nego su ove gornje. I onda sam trka okolo. Onda sam sjeo u kombi i otišao doma, vratio se nazad i našao ih u drugoj prostoriji. Picigin mi je kičmom čestita rođendan. Morao sam ići u kiropraktičara, morali su me malo vratiti nazad. Međutim cijela ekipa s picigina došla je tu večeras'', priča Karan.

Opušten, duhovit i uvijek svoj, Goran Karan i dalje je jedan od onih glasova kojima se publika uvijek iznova vraća. A Splitu je ovim koncertom dao večer pjesme, emocije i gušta o kojoj će se još dugo govoriti.

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