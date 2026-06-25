Baby Lasagna kreće na najveću turneju dosad, a bez ovog neće na put: ''Znači toga ponesem...''

Pred njim je radno ljeto, ali i najduža europska turneja dosad. Marko Purišić, poznatiji kao Baby Lasagna, pripreme za spektakularne nastupe odradio je u Bjelovaru, gdje je publiku ostavio bez daha. Planira li povratak na poznatu eurovizijsku pozornicu te bez čega ne može zamisliti život na cesti tijekom turneje, zna naš Dino Stošić.

Nakon što su prošle godine pokorili Europu, Baby Lasagna i njegov prijatelj, jedan od omiljenijih Finaca, Käärijä, oduševili su domaću publiku. Susret na pozornici u Bjelovaru posebno je razveselio našeg glazbenika.

''Zamisli da si lik iz Finske, prvi put dolaziš u Hrvatsku i baš u Bjelovar. To je ono superludo i zaista se nadam da će njemu biti dobro jer, kažem, prijatelji smo. Kao Hrvat osjećam neki ponos i volio bih da mu zaista bude lijepo kod nas, da ga ljudi prihvate s istim entuzijazmom s kojim smo mi njega prošle godine.''

Iako je s pjesmom Rim Tim Tagi Dim ispisao povijest prije dvije godine, nedavni video na društvenim mrežama pokrenuo je lavinu šuškanja. Vraća li se Baby Lasagna onamo gdje je sve počelo ili je to stranica koju je ostavio iza sebe?

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In Magazin: Baby Lasagna - 7 Foto: In Magazin

''Ma definitivno stranica koju sam ostavio iza sebe. Mislim da nikad ne možeš reći nikad jer, eto, nemam pojma, nikad nisam mislio da ću prvi put otići pa sam otišao, ali imam stvarno druge aspiracije koje bih volio postići, neke planove, ciljeve i nadanja, tako da me to najviše uzbuđuje.''

I dok su planovi za Eurosong daleko iza njega, ispred Marka je radno ljeto. Uz nastupe i rad u studiju, Marko će krajem godine obići Italiju, Njemačku, Belgiju, Slovačku i druge zemlje.

In Magazin: Baby Lasagna - 4 Foto: In Magazin

In Magazin: Baby Lasagna - 5 Foto: In Magazin

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''Mi u 11. mjesecu idemo na dosad najdužu europsku turneju. S obzirom na to da nam se sve dogodilo na brzinu prošle godine, odradili smo turneju, neću reći navrat-nanos, ali ove godine ćemo sve puno više i pomnije isplanirati. Tako da smo uzeli neke koncerte poput Szigeta, Colors of Ostrava i nekoliko u Nizozemskoj, kao i nekoliko u Hrvatskoj, ali većinom sjedimo u studiju, dovršavamo album. Snimili smo tri spota ovo ljeto i sada idemo u studio raditi na novom albumu, tako da, evo, to mi je najdraže. Ja najviše volim biti u studiju, ne volim putovati.''

Život u koferu i na cesti zahtijeva posebne pripreme pa Marko na put nikako ne ide bez dvije stvari.

In Magazin: Baby Lasagna - 1 Foto: In Magazin

In Magazin: Baby Lasagna - 2 Foto: In Magazin

''Gaće. Znači, gaća ponesem... Ako idem na tri tjedna, ponesem ih kao da idem na devet tjedana. To mi je ono naj, naj, najbitnije. Ove godine imamo plan da puno više ljudi ide s nama. Iznajmili smo cijeli jedan veliki autobus na dva kata pa nas ide dosta. Vjerojatno i čepiće za uši, zato što znam da puno njih iz tima hrče, ono, užasno, i mislim da će to biti jedan od većih problema. Tako da, ajmo reći, čepići za uši i gaće su nešto što mi ovako prvo pada na pamet.''

Uz novi, tvrđi zvuk Baby Lasagna kreće na svoju najdužu turneju dosad. Ne sumnjamo da će Europu ponovno osvojiti istim onim žarom kojim nas je zaludio i na Eurosongu.

In Magazin: Baby Lasagna - 6 Foto: In Magazin

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