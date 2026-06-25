Ne može izazovnije! Mlada ljepotica u tanga-bikiniju malo je toga prepustila mašti

Rachel Zegler oduševila je pratitelje objavivši fotografije s odmora na kojima u minijaturnim kupaćim kostimima pokazuje zavidnu figuru i uživa u ljetnom ugođaju.

Glumica Rachel Zegler ponovno je privukla veliku pozornost na društvenim mrežama, ovoga puta fotografijama s odmora na kojima je pokazala svoju vitku figuru u nekoliko atraktivnih kupaćih kostima.

Zvijezda filmova "Priča sa zapadne strane" i "Snjeguljica" objavila je galeriju ljetnih trenutaka, a najveću pažnju privukle su fotografije na kojima pozira u minijaturnim badićima.

Na jednoj fotografiji nosi jednodijelni bijeli kupaći kostim s visokim izrezima dok pozira na sunčanoj terasi, a osmijehom i bezbrižnim izdanjem dočarala je pravu ljetnu atmosferu.

Rachel Zegler - 1 Foto: Profimedia

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U drugom kadru Rachel je pozirala na brodu u koraljno crvenom bikiniju, s morskim plavetnilom i stjenovitom obalom u pozadini. Zlatno svjetlo zalaska sunca dodatno je naglasilo opušteni ugođaj, dok su obožavatelje posebno oduševili njezin prirodni izgled i jednostavan styling.

Rachel Zegler - 5 Foto: Profimedia

Galeriju je upotpunila i zrcalnim selfijem iz hotelske sobe u svijetloplavom bikiniju, kojim je još jednom pokazala svoju zavidnu figuru. Fotografije su u kratkom roku prikupile brojne lajkove i komplimente, a pratitelji su je obasuli komentarima u kojima su joj poručili da izgleda "prekrasno", "nestvarno" i "kao prava ljetna kraljica".

Rachel Zegler - 3 Foto: Profimedia

Rachel Zegler - 4 Foto: Profimedia

Mlada glumica posljednjih je mjeseci često u središtu pozornosti, kako zbog svojih glumačkih projekata, tako i zbog objava na društvenim mrežama, na kojima s pratiteljima rado dijeli trenutke iz privatnog života. Ovoga puta pokazala je da, između poslovnih obveza, zna pronaći vrijeme i za zasluženi odmor – i pritom oduševiti svoje milijune obožavatelja.

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