Kekinovi pokazali kako su se proveli na festivalu: Ivana nije propustila bocnuti supruga

Ivana i Mile Kekin pohvalili su se da su sva tri dana uživali na zagrebačkom InMusic festivalu, a naša saborska zastupnica je pritom nasmijala pratitelje šalom na račun suprugovih fotografskih vještina.

Naša saborska zastupnica Ivana Kekin i njezin suprug, pjevač Mile Kekin vikend su proveli na zagrebačkom INmusic festivalu, a djelić atmosfere podijelili su sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama.

Na fotografijama i videima može se vidjeti kako zajedno uživaju u festivalskoj atmosferi na Jarunu, druže se s prijateljima, voze bicikle do festivalske lokacije i prate nastupe izvođača. Mile je pozirao uz suprugu za selfie, dok je u jednom videu zabilježena i odlična atmosfera tijekom koncerta britanskog benda IDLES.

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Ivana je uz objavu nasmijala pratitelje opisom u kojem je otkrila kako je nastala posljednja fotografija iz galerije.

"Zamolila sam Mileta da me uslika na Inmusicu – zadnja fotka je rezultat", napisala je, aludirajući na pomalo nespretnu fotografiju koju je suprug snimio.

Ivana i Mile Kekin - 4 Foto: Instagram Screenshot

Ivana i Mile Kekin - 3 Foto: Instagram Screenshot

Tomislav Tomašević i Ivana Kekin - 2 Foto: Screenshot

Tomislav Tomašević i Ivana Kekin - 3 Foto: Screenshot

Dodala je i kako su bez problema izdržali festivalski tempo. "No, s vedrije strane ultimativni test mladosti položen", poručila je uz emotikone.

Objava je brzo prikupila brojne lajkove i pozitivne komentare, a mnogi su pohvalili bračni par zbog opuštenosti i činjenice da su, poput brojnih drugih ljubitelja glazbe, sva tri dana proveli uživajući u koncertima na najvećem hrvatskom open-air festivalu.

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