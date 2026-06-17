Kamere su snimile susret Dalića i engleskog izbornika, jeste li primijetili ovaj detalj?

Zlatko Dalić uoči početka utakmice Hrvatske i Engleske na Svjetskom prvenstvu uručio je prigodni poklon engleskom izborniku Thomasu Tuchelu.

Porazom od engleske reprezentacije rezultatom 4:2 Vatreni su otvorili nastup na Svjetskom prvenstvu. Iako je konačni ishod prve utakmice bio negativna za hrvatsku reprezentaciju, navijači se nadaju kako su izabranici Zlatka Dalića naučili lekciju za preostale utakmice.

Uoči početka utakmice, kamere su zabilježile lijepu gestu dvojice izbornika. Hrvatski strateg prišao je engleskom izborniku Thomasu Tuchelu te mu u znak poštovanja uručio prigodni poklon.

A gift from Croatian head coach Zlatko Dalić to England head coach Thomas Tuchel ahead of the match pic.twitter.com/MOtt3WYx67 — ASPN (@ASPN____) June 17, 2026

Na snimci se vidi kako Dalić u ruci nosi crvenu poklon-vrećicu koju predaje njemačkom stručnjaku na klupi Engleske. Nakon kratkog razgovora dvojica trenera srdačno su se rukovala i razmijenila nekoliko riječi prije nego što su se posvetili posljednjim pripremama svojih momčadi.

Zlatko Dalić i Thomas Tuchel - 1 Foto: Platforma X

Zlatko Dalić i Thomas Tuchel - 1 Foto: Platforma X

Thomas Tuchel Foto: Bradley Collyer / PA Images / Profimedia

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Susret Dalića i Tuchela pokazao je međusobno uvažavanje dvojice trenera koji su večeras vodili reprezentacije u jednom od najiščekivanijih dvoboja grupne faze prvenstva.

Zlatko Dalić Foto: Boris Kovacev/Cropix

Zlatko Dalić Foto: Afp

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