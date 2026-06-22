Thompson objavio važnu vijest uoči koncerta u Zaprešiću: ''Zbog građevinskih radova...''

Nakon što su ulaznice za koncert Marka Perkovića Thompsona u Zaprešiću planule u rekordnom roku, organizatori su najavili novu priliku za sve koji su ostali bez svoje karte.
Nakon što je prvi kontingent ulaznica za koncert Marka Perkovića Thompsona u Zaprešiću rasprodan u vrlo kratkom roku, organizatori su najavili puštanje dodatnog broja ulaznica u prodaju.3 vijesti o kojima se priča legendarno ime Životna priča našeg glumca je poput scenarija za film: Danas živi u dalekoj Americi predivna mladenka Udala se članica Učiteljica! Vječnu ljubav obećala je našem cijenjenom tamburašu šarmantni filip Lana Jurčević podijelila rijetku fotografiju s partnerom, koji dolazi iz uspješne zagrebačke obitelji
Kako je objavljeno na službenoj Facebook stranici Marka Perkovića Thompsona, dodatne ulaznice postale su moguće zahvaljujući proširenju koncertnog prostora na stadionu NK Inter u Zaprešiću, gdje su u međuvremenu izvedeni potrebni građevinski radovi.
Koncert će se održati 4. srpnja, a novi krug prodaje ulaznica počinje u srijedu, 24. lipnja, točno u 12 sati putem sustava Entrio.
''Odlučili smo pustiti u prodaju dodatni kontingent ulaznica kako bismo omogućili dolazak svima koji u prvom valu nisu uspjeli nabaviti svoju'', poručili su iz MPT tima.
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Zahvalili su publici na velikom interesu i podršci te izrazili zadovoljstvo zbog skorog susreta s obožavateljima.
''Hvala vam na iznimnom interesu i podršci. Veselimo se zajedničkom druženju i još jednom spektakularnom koncertu koji će obilježiti ovo ljeto u Zaprešiću'', stoji u objavi.
Thompson - 1 Foto: Nikola Cutuk/Pixsell
Očekuje se da će i dodatni kontingent ulaznica izazvati velik interes među obožavateljima koji nisu uspjeli osigurati svoje mjesto tijekom prve prodaje.
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