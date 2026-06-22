Thompson objavio važnu vijest uoči koncerta u Zaprešiću: ''Zbog građevinskih radova...''

Nakon što su ulaznice za koncert Marka Perkovića Thompsona u Zaprešiću planule u rekordnom roku, organizatori su najavili novu priliku za sve koji su ostali bez svoje karte.

Nakon što je prvi kontingent ulaznica za koncert Marka Perkovića Thompsona u Zaprešiću rasprodan u vrlo kratkom roku, organizatori su najavili puštanje dodatnog broja ulaznica u prodaju.

Kako je objavljeno na službenoj Facebook stranici Marka Perkovića Thompsona, dodatne ulaznice postale su moguće zahvaljujući proširenju koncertnog prostora na stadionu NK Inter u Zaprešiću, gdje su u međuvremenu izvedeni potrebni građevinski radovi.

Koncert će se održati 4. srpnja, a novi krug prodaje ulaznica počinje u srijedu, 24. lipnja, točno u 12 sati putem sustava Entrio.

''Odlučili smo pustiti u prodaju dodatni kontingent ulaznica kako bismo omogućili dolazak svima koji u prvom valu nisu uspjeli nabaviti svoju'', poručili su iz MPT tima.

Pogledaji ovo inMagazin Za samo 7500 eura kupila kuću s velikim imanjem! Zagrebačka influencerica otkrila kako će izgledati obnova

Zahvalili su publici na velikom interesu i podršci te izrazili zadovoljstvo zbog skorog susreta s obožavateljima.

''Hvala vam na iznimnom interesu i podršci. Veselimo se zajedničkom druženju i još jednom spektakularnom koncertu koji će obilježiti ovo ljeto u Zaprešiću'', stoji u objavi.

Thompson - 1 Foto: Nikola Cutuk/Pixsell

Očekuje se da će i dodatni kontingent ulaznica izazvati velik interes među obožavateljima koji nisu uspjeli osigurati svoje mjesto tijekom prve prodaje.

Pogledaji ovo inMagazin Enis Bešlagić o životu prije slave: ''Ne pamtim kad sam se okupao na nekoj javnoj plaži''

Senidah otvorila dušu u podcastu "Nema labavo by IN Magazin": Progovorila o obitelji, ljubavi i koncertu u Areni Zagreb!

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Saborska zastupnica SDP-a pozirala u topiću i minici u društvu prijateljica

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Seksi mama! Najpoznatija sportska novinarka u badiću izgleda besprijekorno, rodila je prošlog mjeseca