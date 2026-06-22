Za samo 7500 eura kupila kuću s velikim imanjem! Zagrebačka influencerica otkrila kako će izgledati obnova

Influencerica Tena Sakar Vukić gradski je život zamijenila mirom prirode. Njezina objava da je kupila kuću i imanje od čak 1500 kvadrata, i to za samo sedam i pol tisuća eura, izazvala je brojne reakcije. Čime ju je ova nekretnina privukla, kako će izgledati obnova te sanja li život okružena domaćim životinjama, otkrila je našoj Patriciji Novaković.

Iza godina objava na društvenim mrežama, suradnji i gradskog života krila se jedna želja mlade Zagrepčanke. Influencerica Tena Sakar Vukić deset je godina tražila svoje mjesto pod suncem, a danas ga je napokon pronašla, i to u mjestu pokraj Garešnice.

''Vraćala sam se iz Osijeka i, budući da je oglas bio od privatne osobe, vidjela se adresa i katastarska čestica. Ja nisam ni nazvala taj broj, nego sam samo na putu iz Osijeka stala i došla u ulicu. Stala sam pred krivu kuću jer ima nekoliko tih starinskih kuća od blata i kreča, a susjeda Mara je rekla: ‘Joj, nije ti to ta kuća.’ Onda me dovela ovamo i počela mi pokazivati. Meni je to bila neka dobra energija čim sam ušla u ulicu, vidjela šumu, hrast...''

Tena Sakar Vukić Foto: In Magazin

Svoj novi dom želi obnoviti na poseban način – koristeći se blatom, baš kao što se to nekad radilo. Cilj joj nije moderna transformacija, već očuvanje autentičnosti i duha kuće koji prkosi vremenu.

''Razgovarala sam s konzervatoricom Gretom koja mi objašnjava na koji način se mogu sačuvati cigla i crijep, a to je jako dugotrajan i skup postupak. Ali jednostavno sad sve to srušiti, nešto što je staro 125 godina – kuća je iz 1901. – ne bi imalo smisla.''

Za potpunu obnovu kuće trebat će joj godine, a za ostvarenje svih planova nada se pomoći kroz poticaje. U međuvremenu već traži namještaj, no jedan je uvjet neupitan – on mora biti od hrasta.

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''Htjela bih ovdje živjeti nekih desetak dana u mjesecu, a ostatak u Zagrebu, i da kuća isto bude otvorena za posjetitelje, da ima neku turističku ulogu, ali ne kao klasičan najam, nego kao prikaz stare baštine u izvornom obliku kakav je nekad bio.''

Tena kaže da susjede u Zagrebu nije ni upoznala, a na selu je odmah osjetila zajedništvo. Zato je ne čudi što joj pomoć stiže sa svih strana.

Tena Sakar Vukić Foto: In Magazin

''Imanje je dosta veliko, nekih 1500 četvornih metara, i treba ga kositi, tako da mi pomaže suprug. On je ovdje glavni. Za sada imamo samo trimer, trebamo nabaviti i bolju kosilicu, ali najveću pomoć dosad mi je pružio susjed Dean i njegov petnaestogodišnji sin. Prvo mi je malčirao teren, a onda je njegov sin nastavio kositi. Stvarno sam im zahvalna.''

Uz Tenu i Marija, u novom načinu života uživaju i njihova djeca, Roko i Ana Marie, kojima priroda postaje drugo dvorište.

''Smatram da je to jako dobro za odgoj djece, da imaju neke obveze i da borave u prirodi, jer kad svojim prstima dodirujete biljke, one ispuštaju određene spojeve koji povoljno utječu na mentalno zdravlje i mozak.''

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Na društvenim mrežama otvoreno govori o svojoj borbi s mentalnim zdravljem, a spas pronalazi u sportu, fizičkom radu i životu u prirodi.

''Ovaj boravak u prirodi za mene znači da ću cijeli dan biti bez mobitela i interneta. Možda nešto malo snimim, ali ovdje ću pet sati kositi, šišati, raznositi smeće... Mozak se oporavlja.''

Tena Sakar Vukić Foto: In Magazin

Tena se nada da će jednog dana ovo postati njezin stalni dom. Okružena prirodom, mirom i životinjama koje toliko voli, želi stvoriti život kakav je dugo sanjala – jednostavan, ispunjen i daleko od gradske vreve.

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