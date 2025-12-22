Puna Arena Zagreb, vrhunski talent i trenutak pobjede koji se pamte: Evo kako je prošlo finale Supertalenta!

U nedjelju navečer u Areni Zagreb pisala se TV povijest. Veliku završnicu 12. sezone Supertalenta posebno će pamtiti pobjednička obitelj Duo Turkeev & Kids, koja je oduševila Hrvatsku svojim akrobatskim vještinama. Dojmove iz Arene donosi naš Dino Stošić, a sve detalje možete vidjeti u prilogu IN magazina.

Zagrebačka Arena u nedjelju navečer je disala kao jedno. Reflektori, gledatelji i emocije eksplodirali su u finalu koje će se dugo pamtiti. Supertalent dobio je završnicu dostojnu svjetskih pozornica, a pobjeda je odnio Duo Turkeev, čija je priča dirnula Hrvatsku.

''Osjećamo se odlično, još smo pod šokom, iskreno. Želimo reći velika hvala Hrvatskoj'', izjava je pobjednika.

Njihov nastup bio je više od akrobacija. Bila je to poruka zajedništva i podsjetnik da je dobrota još uvijek u modi.

''Naš nastup bila je poruka jer je svijet danas preokrutan i ne vidimo dobre stvari. Moramo otvoriti oči i biti jedan uz drugoga. Nije važno što se dogodi, moramo biti zajedno''.

Čak 30 tona opreme, 18 kamera, pozornica od 350 kvadrata, 400 rasvjetnih tijela pretvorili su Arenu u televizijski spektakl koji će ući u povijest televizije u Hrvatskoj.

''Nije se vidio i neće se još dugo vidjeti, dok mi opet ne napravimo Supertalent 2026. u Areni jer evidentno da sad možemo samo dalje i više. Ovo je fakat bilo ludilo i presretna sam zbog pobjednika, oni su moj zlatni gumb'', zaključila je Maja Šuput.

''Osjetila se ta neka energija, ja mislim da će ljudi o ovome pričati i reći će svi: 'Kakvi su show oni napravili u 12. sezoni i sretan sam'', dodao je Frano Ridjan.

U novom prostoru, s publikom koja diše s pozornicom, Supertalent je dobio novu dimenziju. A prepoznatljiva lica otkrila su zašto ovaj show iz sezone u sezonu ruši vlastite granice.

''Gle, kad nešto radiš ono iz srca i do kraja, zapravo ne možeš to iscrpit. Ti gledaš ljude ispred sebe i na njih reagiraš i stvarno imamo sreću da takvi ljudi, takvi talenti dolaze kod nas, da naš posao čine prekrasnim i laganim'', smatra Fabijan Pavao Medvešek.

''Tajna je u tome što de facto svi gledamo s određenom razinom skepse i predrasuda. Mi smo takvi po prirodi, nije to ništa loše. I onda živimo za trenutak kad nas netko iznenadi do te mjere i zbog toga ljudi de facto nam vjeruju i svake nedjelje se pitaju može li izaći još nešto drugačije'', priča Frano.

''Super je ovaj dio jer ovo je za nas prvi put iskustvo da osjetimo što zapravo misle ljudi koji nas gledaju i ja bih osobno volio ponoviti puno više ovakvih događaja'', kaže Davor Bilman.

S pobjedom u rukama i ponosnim srcem, ova obitelj gleda prema budućnosti. Možda nisu veliki, ali njihovi snovi su iskreni.

''Veliki san je da naša zemlja pobijedi i ostvari mir, to je veliki san. Što se tiče nas profesionalno, voljeli bismo nastaviti, mi to volimo. Voljeli bismo kupiti malu kuću. To je možda malo za početak, snovi se ostvaruju'', govori Duo Turkeev.

Spektakl je završio, svjetla su se ugasila, ali emocije još traju. Supertalent je u Areni ispisao povijest, a Hrvatska još jednom pokazala kad prepozna srce, zna ga i nagraditi. A svi željni ovog spektakla, prijave za novu sezonu već su otvorene.

