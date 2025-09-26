Upoznajte Rožmane! Jedan video promijenio je njihov život i osvojio tisuće pratitelja

Njihov život okrenuo se naglavačke, zahvaljujući jednom sasvim običnom TikTok videu. Danas njihova kreativnost i obiteljski humor osvajaju tisuće gledatelja. Upoznajte bračni par Rožman, koji je iz spontanih trenutaka stvorio posao iz snova.

Kao i mnogi tijekom karantene, ovaj mladi bračni par iz dosade i čiste znatiželje otkrio je novu aplikaciju – TikTok. Počeli su snimati kratke videozapise bez velikih očekivanja, ne sluteći da će im upravo to potpuno promijeniti život.

''Mi smo snimili jedan video onako iz fore, da ništa ne pričamo, nego je doslovno bila promjena ruževa i njegovih majica. Znači, boje ruž, tako i majica. I to je jednostavno, mi smo to objavili i kroz tjedan, dva, to je samo krenulo ići'', pričaju.

Nastavili su sa snimanjem i za koju godinu došli do impresivne brojke od 350 tisuća pratitelja.



''Naš sadržaj je većinski obiteljski sadržaj, pozitivan sadržaj, sadržaj s kojim želimo inspirirati ljude, nasmijati ih, uveseliti. Da, nema mi draže nego kad u inboxu vidimo poruke nekih mladih ljudi, svaki dan kad se probudim otvorim vaš profil i gledam videe, nasmijem se, uljepšate mi dan i to nas fiulajmo da snimamo dalje'', kažu.

boje fakultetski obrazovani, spakirali su svoje “ozbiljne” karijere i uskočili u svijet TikToka – gdje im kreativnost plaća račune.

Obitelj Rožman

''Pa ja sam završila ekonomski fakultet, Mirko je završio strojarstvo, tako da radili smo u struci. I da, čudno je pogotovo zato što je Mirko strojarstvo završio, to je onako baš specifično. Rijetko tko ga se namuči da bi završio to i onda ajmo reći napusti tu struku, ali evo'', priča Lucija.

Glavni “krivci” za ulazak u svijet društvenih mreža zapravo su njihova dvojica mališana. Zahvaljujući ovom poslu, mama i tata mogu biti s njima non-stop, a klince često gledamo i kao prave zvijezde u videima.

Obitelj Rožman

''Pa zna biti izazovno. Mislim, često je slučaj da baš neki video je fora s klincima, tako da ništa mi tu ne namještamo. Sve je to spontano i ispadne kako ispadne. Tako da sudjeluju na taj način u tome, jer je u nama fora prikazivati taj neki obiteljski život i te situacije, kao i ovaj primjer sad'', priča Mirko.

Snimaju trenutke koji diraju, nasmijavaju i zabavljaju – i baš zbog toga osvojili su publiku.



''Odlazak u dućan po mlijeko i kruh je minimalno jedno-dva stopiranja. Može slika, ali može slika. A ja sad ću u centar kad izađemo. To idemo samo ponedjeljkom ujutro. To možda bi da znamo što trebamo, u kojem dućanu, na kojoj policiji, uzmi i bježi vani. Ali nama je drago što je ljudima fora to što mi radimo, tako da nije nam problem, stvarno'', kažu.

Put od prvog videa do ozbiljne zarade nije bio nimalo brz – treba vremena, ideja i gomila pokušaja, prije nego što se pojavi prvi novac na računu.

''To je možda nešto što ljudi misle netko otvori profil i sad ode mu dva, tri, pet, deset videa super, da ta osoba automatski zarađuje. Vani možda da jer se vani zarađuje od pregleda. Kod nas još u Hrvatskoj ne, pošto mi kasnimo. Ali kod nas da bi se krenulo raditi s klijentima i stvarno puno vremena treba ulagati, nama je trebalo nakon svakodnevnog snimanja oko godina'', otkrili su nam.

A sve je počelo sasvim slučajno – jednim videom iz dosade, koji im je otvorio vrata potpuno novog života.

