Neočekivano žustra rasprava između Maje i Bilmana: ''Kak’ si glup, ali fakat si glup k'o stup!''

Pozornica Supertalenta ovog je puta postala pravo umjetničko platno kad je na nju zakoračila Tena Grgić, poznatija pod imenom Artena. Ova svestrana umjetnica iz Kutine spojila je slikarstvo, pokret i emociju u jedinstven performans koji je žiri ostavio bez daha i potaknuo raspravu o pravom značenju umjetnosti.

U jedanaestom nastupu večeri na pozornici Supertalenta pojavila se Tena Grgić, umjetnica iz Kutine koja djeluje pod imenom Artena. Njezin nastup spojio je slikarstvo, performans i body art, a publika i žiri svjedočili su pravoj sintezi pokreta i boje.

Prije izlaska na pozornicu, Tena je objasnila kako je cilj njezina nastupa približiti publici ono što stvara:

Galerija 18 18 18 18 18

''Cilj mi je bio predstaviti sebe i svoju umjetnost, jer ljudi često ne shvate odmah što točno radim – sve dok ne vide oči koje trepnu, jedine koje ostaju neoslikane. Tada postaje jasno da je to živa umjetnost''.

Tena je otkrila i da iza imena Artena stoji dugogodišnja umjetnička karijera.

''Po struci sam magistar grafičkog dizajna, ali sam i samostalna slikarica, muralistica, ilustratorica i vlasnica obrta. Kad stvaram, vrijeme stane – sve nestane osim tog trenutka. Prvo sam slikala portrete, a onda mi je palo na pamet: ako ovako dobro izgleda na platnu, kako bi izgledalo na tijelu? I tako je počeo moj body art. Umjetnost mi znači sve, jer ja zapravo živim tu umjetnost – u plesu, slikanju, u svemu što radim svaki dan''.

Tena Grgić, Supertalent Foto: Nova TV

Njezin nastup izazvao je oduševljenje i raspravu među članovima žirija, koji su bili podjednako impresionirani idejom i izvedbom.

Martina Tomčić prva je komentirala:

''Moram priznati da sam odmah primijetila nešto posebno. Kad si se okrenula, leđa su izgledala sasvim uobičajeno, ali kad si se okrenula licem, prva mi je asocijacija bila – ona je dio slike.“

Tena Grgić, Supertalent Foto: Nova TV

Tena Grgić, Supertalent Foto: Nova TV

Maja Šuput dodala je u čudu:

''Ja ne kužim gdje je tu uopće toliko prostora za rad, jer ovo je toliko posebno!''.

Martina se zatim osvrnula i na značenje Tentine umjetnosti:

Tena Grgić, Supertalent Foto: Nova TV

Pogledaji ovo Celebrity Maja Martini usred Supertalenta pustila hit narodnjak, pogledajte njezinu reakciju!

''U povijesti su mnogi umjetnici na početku bili usamljeni i neshvaćeni. Umjetnost dolazi iznutra, iz strasti i vizije, a često i uz puno odricanja. U prošlosti su umjetnici imali mecene, ali danas, kad vidimo ovakav oblik umjetnosti, jasno je da to dolazi iz dubine''.

Maja se nadovezala:

''Ja sam samo msilila, kad mi imamo sliku slikara koji je napravio sliku, možemo otići na njegovu izložbu, možemo negdje vidjeti te radove, možemo te radove kupiti, ovaj vid ovakve umjetnosti gdje sad imamo žive ljude koji iskaču iz slike, pa to ne možeš kupiti'', pokušala je objasniti Maja.

Rasprava i humor u žiriju

Davor Bilman pokušao je raspravu odvesti u praktičnom smjeru, što je izazvalo reakciju ostalih:

Tena Grgić, Maja i Davor, Supertalent Foto: Nova TV

Tena Grgić, Maja i Davor, Supertalent Foto: Nova TV

''Mislim da je tvoja izvedba mogla biti možda mrvicu drugačija... ne znam, nisam porezna, ne zanima me otkud se zarađuje''.

Na to je Maja odmah reagirala:

''Kak’ si glup, ali fakat si glup ko stup! Ja ne znam kaj bi ti rekla, uopće me to ne interesira, nije mi jasno gdje žena to izlaže, ali nije uopće to poanta, uopće to s novcem, a drugo je bilo pitanje, što žena radi za život, rekla je odgovorila je, zato nemoj biti tako površan, kao što izgledaš'', odgovorila je Maja Davoru u svom stilu.

Tena Grgić, Supertalent - 2 Foto: Nova TV

Tena Grgić, Supertalent - 12 Foto: Nova TV

Fabijan Pavao Medvešek je kroz smijeh pokušao smiriti atmosferu:

''Mi smo svi jako dobri ovako inače, samo nas umjetnost, kako bih rekao, malo potakne na raspravu.“

Artena prošla dalje

Tena Grgić, Maja i Davor, Supertalent Foto: Nova TV

Publika je pozdravila Tenu velikim pljeskom, a žiri joj je dao prolaz dalje. Njezin umjetnički nastup pokazao je da granice između slikarstva, performansa i tijela ne postoje – jer, kako sama kaže, umjetnost nije ono što radiš, nego ono što jesi.

Novosti o Supertalentu donosi ti Telemach

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Crna kraljica Supertalenta! Maja Šuput u prozirnoj haljini sve je ostavila bez daha

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Nekad i sad Bila je idol mnogih djevojčica, ali i simbol najvećeg skandala u povijesti sporta

Pogledaji ovo Celebrity Od sviranja na ulici do zlatnog gumba: ''Jer se to može!''

Pogledaji ovo Celebrity Lana Jurčević ponovno trudna! Emotivnim videom otkrila sretnu vijest