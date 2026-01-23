U 100. godini preminula je hvaljena splitska glumica Dara Vukić

Preminula je Dara Vukić, hvaljena kazališna glumica i jedno od najvažnijih imena hrvatskog glumišta.

Hrvatska kulturna scena ostala je bez jedne od svojih najvažnijih umjetnica. Preminula je Dara Vukić, glumica čije su ime, talent i predanost trajno obilježili kazališni život Splita i hrvatsko glumište.

Njezinu smrt potvrdili su iz HNK-a Split na društvenim mrežama emotivnim riječima: ''Nama koji smo je poznavali, s njom radili i gledali je na sceni desetljećima, Dara Vukić neće nikada umrijeti. Njezina čarolija igre ostaje trajno prisutna u sjećanju publike i u povijesti kazališta kojem je pripadala cijelim svojim životom.''

Splitska publika prvi ju je put upoznala 1953. godine u predstavi ''Inspektor se vraća'', a već godinu dana kasnije postala je stalna članica ansambla HNK-a Split. Iako vrlo mlada, odmah je ostvarila niz velikih i zapaženih uloga. Igrala je Antigonu u Tanhoferovoj ''Antigoni'' na Peristilu, Ofeliju u ''Hamletu'', Rosu u ''Tetoviranoj ruži'', Grušenjku u ''Braći Karamazovima'', Silviju u ''Zločinu na kozjem otoku''' te brojne druge likove koji su obilježili kazališne pedesete i šezdesete godine.

Dara Vukić - 1 Foto: Tom Dubravec / CROPIX

Gotovo da nije bilo predstave na sceni HNK-a Split u tom razdoblju u kojoj Dara Vukić nije sudjelovala. Tijekom cijele karijere ostala je pouzdano, nenametljivo i snažno uporište ansambla.

Dara Vukić - 2 Foto: Vojko Basic / CROPIX

Pogledaji ovo Celebrity Fotografija Kovačića i Gvardiola na oporavku skupila gotovo 90 tisuća lajkova!

Za ulogu Antigone u predstavi ''Antigona, kraljica u Tebi'' 1981. godine nagrađena je nagradom Udruženja dramskih umjetnika Hrvatske. Cijeli svoj glumački vijek provela je na sceni i nikada nije izgubila ono najvažnije – živu i autentičnu prisutnost.

Posljednju ulogu ostvarila je kao Nona u filmu ''Koke'' redatelja Igora Jelinovića. Nažalost, Dara Vukić nije dočekala premijeru filma, koja treba biti održana 31. siječnja na festivalu u Rotterdamu.

Dara Vukić - 3 Foto: Duje Klaric / CROPIX

Pogledaji ovo Zanimljivosti Upoznali su se kad je ona imala 12, a on 38: Posebna ljubavna priča, koja je potrajala do kraja njegova života

Odlaskom Dare Vukić hrvatsko kazalište izgubilo je iznimnu glumicu, a publika umjetnicu koju se pamti.

1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Nekad i sad Znate li tko je ovo? Novi imidž zvijezde U dobru i zlu potpuno ga je promijenio

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Šuput podijelila kako joj je bilo na Baliju sa Šimom i Bloomom, svašta su doživjeli!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Nakon ljubavnih brodoloma sreću je pronašla sa sedam godina mlađim frajerom