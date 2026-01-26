Zbog ove uloge mnogi su ga obožavali, a privatno je prošao kroz najveću moguću bol

U pet desetljeća karijere, Nicholas Lyndhurst ostvario je mnoge uloge za koje je dobivao nagrade struke, no uloga Rodneyja Trottera ostala je najviše zapažena.

Iako je počela s niskom gledanošću, serija "Mućke" s vremenom je postala kultni klasik, našavši se više puta među najboljim britanskim televizijskim projektima. Braća Trotter koju su glumili David Jason i Nicholas Lyndhurst često su različitim smicalicama pokušali doći do bogatstva, kojeg su na koncu prokockali, a njihov osebujnu humor pred ekrane bi prikupio desetine milijuna gledatelja.

Iako ga mnogi pamte kao Rodneyja Trottera, Lyndhurst je jedan od onih britanskih glumaca čije lice gotovo svi prepoznaju, čak i kad im ime ne zvoni odmah, a iza glumca koji je pružao vrhunske uloge krije se čovjek kojeg je obilježila tragedija.

Rođen 20. travnja 1961., Lyndhurst je odrastao u Hampshireu, nakon čega se školovao na Corona Theatre School u Londonu i vrlo rano krenuo u svijet televizije i reklama.

Nakon reklama i manjih uloga, ostvario je televizijski debi sredinom 70-ih te brzo došao do zapaženih angažmana – među njima i ulogama u "The Prince and the Pauper" (BBC, 1976) te vođenju dječje emisije "Our Show", gdje je bio potpisivan kao Nicky Lyndhurst. Krajem sedamdesetih počeo je i njegov put u humorističnim serijama, glumivši u "Going Straight" i "Butterflies", što ga je dodatno približilo širokoj publici. No uloga karijere, ona Rodneyja Trottera, tek će doći.

U BBC-jevim "Mućkama" Lyndhurst je utjelovio mlađeg brata legendarnog Del Boya (David Jason), često razumnijeg, nesigurnijeg i prizemnijeg člana tandema, što je bio savršen kontrapunkt Del Boyevim megalomanskim planovima. Serija se emitirala od 1981. do 2003., a Lyndhurst je za ulogu dobio i više velikih nominacija, uključujući BAFTA-e. S vremenom, Rodney je postao jedan od najvoljenijih likova britanskog sitcoma – simpatičan vječni mlađi brat, često meta šala, ali i emocionalno sidro serije.

Iako su "Mućke" njegov najpoznatiji naslov, Lyndhurst je izgradio i respektabilan niz drugih TV uspjeha, poput uloga u serijama "Goodnight Sweetheart", "After You’ve Gone", "Rock & Chips" i "New Tricks".

Unatoč karijeri dugoj 50 godina, Lyndhurst čuva svoj privatni život, daleko od skandala i naslovnica. U braku je s Lucy Smith, a zajedno su imali sina Archieja Lyndhursta.

Obitelj je doživjela veliku tragediju u rujnu 2020., kada je Archie preminuo u dobi od 19 godina. Kasnije je potvrđeno da je uzrok smrti bilo krvarenje u mozgu, izazvanom akutnom limfovlastičnom leukemijom, te da je umro u snu. Obitelj je tada zatražila privatnost, a vijest je izazvala val suosjećanja u britanskoj javnosti.

Lyndhurst se tek povremeno pojavljuje u javnosti i prihvaća projekte, a zadnji u kojem smo ga gledali je bio obnovljeni "Frasier", gdje je glumio profesora Alana Cornwalla.

Danas, gotovo pet desetljeća nakon što je prvi put zakoračio pred kamere, Nicholas Lyndhurst ostaje simbol britanske televizije kakva se rijetko rađa. Iako će ga publika zauvijek pamtiti kao Rodneyja iz Mućki, njegova karijera pokazuje da nikada nije bio samo mlađi brat u tuđoj sjeni, već glumac koji je s lakoćom spajao humor, emociju i ljudsku ranjivost. Nakon osobnih tragedija i profesionalnih vrhunaca, Lyndhurst danas bira mirniji život i projekte koji ga ispunjavaju – daleko od buke, ali s istim dostojanstvom koje ga je oduvijek izdvajalo.

