Tko je legendarni komičar koji svoj svaki nastup završi bez majice? Proslavio se slučajno još kao student

Bez majice, bez kočnica i s pričama koje zvuče kao urbane legende, Bert Kreischer jedan je od najneobičnijih, ali i najpopularnijih stand-up komičara današnjice.
Ako ste ikada naletjeli na video stand-up komičara koji se preznojava na pozornici bez majice, viče, smije se vlastitim šalama i priča nevjerojatne (ali navodno istinite) priče – velika je vjerojatnost da ste gledali Berta Kreischera.
Ovaj američki komičar, poznat pod nadimkom The Machine, danas je jedno od najprepoznatljivijih imena svjetske stand-up scene.
Bert Kreischer rođen je 1972. godine na Floridi, a njegova karijera započela je na nesvakidašnji način. Dok je studirao na Florida State Universityju, časopis Rolling Stone ga je 1997. proglasio ''najvećim partijanerom u Americi''. Taj članak kasnije je poslužio kao inspiracija za film ''Van Wilder'', što je bio prvi korak prema njegovom kultnom statusu.
Iako u početku nije planirao karijeru u komediji, Kreischer se ubrzo okrenuo stand-upu i razvio prepoznatljiv stil – energičan, glasan, fizički i brutalno iskren.
Njegov najpoznatiji stand-up segment, legendarna priča ''The Machine'', govori o putovanju u Rusiju gdje se, prema vlastitim riječima, slučajno povezao s ruskom mafijom. Priča je postala viralni hit, a Kreischer je godinama kasnije snimio i istoimeni film ''The Machine'' (2023.), u kojem glumi samog sebe, dok njegovog oca tumači Mark Hamill.
Bert Kreischer danas je stalni gost najvećih pozornica i streaming platformi. Njegovi Netflix specijali ''Secret Time'', ''Hey Big Boy'' i ''Razzle Dazzle'' privukli su milijune gledatelja diljem svijeta. Osim stand-upa, iznimno je uspješan i kao podcast voditelj – posebno s podcastom ''2 Bears 1 Cave'', koji vodi zajedno s komičarem Tomom Segurom.
Kreischer je poznat i kao čest gost u podcastima Joea Rogana, gdje dodatno gradi svoj imidž nefiltriranog zabavljača.
Njegov humor često se vrti oko alkohola, obiteljskog života, turneja i vlastitih mana. Iako ga dio publike kritizira zbog pretjerivanja i kaotičnog stila, obožavatelji cijene njegovu iskrenost i sposobnost da se ismijava samome sebi.
Zanimljivo je i to da često u šale uključuje suprugu LeeAnn i dvije kćeri, Ilom i Georgiom, balansirajući između provokacije i topline obiteljskog humora.
