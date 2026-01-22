Zbog kadrova mračne atmosfere gledatelji viču na ekran: ''Nipošto nije za svakoga!''

Nova nordijska krimi-serija oduševila je gledatelje svojom mračnom atmosferom, šokantnim obratima i napetom radnjom – mnogi je već nazivaju najboljom u posljednjih nekoliko godina.

Nova skandinavska kriminalistička serija ''Land of Sin'' oduševila je ljubitelje žanra širom svijeta, a mnogi je nazivaju jednom od najboljih krimi-priča posljednjih godina.

Mračna, intenzivna i emocionalno nabijena, serija smještena u Švedskoj započinje pronalaskom tijela tinejdžera, a istragu preuzima detektivka Dani.

U glavnoj ulozi briljira Krista Kosonen, dok joj se u potrazi za istinom pridružuje njezin novi partner Malik, kojega glumi Mohammed Nour Oklah. I dok istražuju što se zapravo dogodilo, otkrivaju duboko ukorijenjeni obiteljski sukob koji prijeti eskalacijom. Glava obitelji Elis (Peter Gantman) daje Dani rok da riješi slučaj – inače će stvari uzeti u svoje ruke.

Tvorac serije Peter Grönlund opisao je ovu priču kao daleko od klasičnog kriminalističkog formata.

"Ovdje ulazimo u svijet koji je mračniji i krhkiji – mjesto gdje sram, ljubav i nasilje dijele isti ritam. Željeli smo prikazati ljude na rubu, njihove strahove i lojalnosti, instinkte preživljavanja i tajne koje nose kao drugu kožu'', piše Daily Mail.

Serija ima samo pet epizoda, no gledatelji je hvale zbog izuzetno napete atmosfere, iznenađujućih obrata i snažnih emocija.

"Jedan od najboljih krimi trilera koje sam gledao. Tmurno, mračno i toliko napeto da sam vikao na ekran. Ima samo pet epizoda, ali nisam mogao prestati gledati", "Kao Ozark, ali još mračnije. Obiteljske tajne, generacijske traume, sve je tu'', ''Nipošto nije serija za svakoga, a još manje za publiku naviklu na brz ritam i blještavilo'', ''Serija mi se stvarno svidjela'', ''Niska ocjena me iznenadila – pretpostavljam da je to zato što je tek nedavno objavljena'', dio je komentara na društvenim mrežama.

