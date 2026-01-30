Retro glamur, rock’n’roll i velika pozornica: Gelato Sisters pjevaju uz legendarnog Chrisa Normana!

Jedan od najprepoznatljivijih glasova rock scene sedamdesetih i osamdesetih godina Chris Norman, stiže u Zagreb. Na ovom koncertnom vremeplovu pridružit će mu se, među ostalima, i dame iz Gelato sisters. Kako se osjećaju zbog toga što će imati priliku upoznati glavni vokal nekadašnjeg benda Smokie te što pripremaju za zagrebačku publiku u glazbenom, ali i modnom smislu, otkrile su Jeleni Prpoš za IN magazin.

Tri različite dame, tri različita karaktera, ali i modna stila. Zato je članicama Gelato sisters još teže uskladiti što će odjenuti za pozornicu. Uz to, odjeća mora odgovarati njihovu prepoznatljivom glazbenom stilu, onom s daškom prošlih vremena.



''Ljudi ne dođu samo slušati glazbu već i vidjeti pa je to cijeli doživljaj'', govori Neda Parmać.

Gelato Sisters - 2 Foto: In Magazin

Što će odjenuti za veliku pozornicu u ožujku, kada nastupaju kao predgrupa legendarnom Chrisu Normanu, još nisu odabrale, ali zato jamče dobru zabavu uz evergreene, ali i pjesme novijeg kova, obrađene u Gelato sisters stilu.

Jednu od najprepoznaljivijih pjesama ovog glazbenika, koji je bio glas britanske grupe Smokie, Living next door to Alice, sestre Parmać pjevale su još kao djevojčice. Zajedno s ocem. A priliku biti dijelom ovog koncertnog vremeplova, dobile su zahvaljujući još jednom rock and roll majstoru koji Chrisa dobro poznaje te koji ga i dovodi u Zagreb.



I njegova dugogodišnja prijateljica Rajka, ljubiteljica countryja i nekadašnja pjevačica benda Plava trava zaborava, će svojim glasom počastiti publiku u Areni.

Gelato Sisters - 6 Foto: In Magazin

''Ja sam sad u fazi gdje mi paše bit na moru, imamo djedovinu na otoku Ižu. Tamo uživam s frendicama, u Zadru mi kćerka živi i radi i onda idem u Zagreb kad je neka svirka i onda guštamo na svirkama'', govori Rajka Sutlović.

Pravi gušt bit će čuti ovu ekipu na okupu, ali i klasike Chrisa Normana, kao i pjesme s njegova novog albuma.

