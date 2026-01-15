Nakon dugo vremena legendarni Duško Kuliš stao pred kameru, vezu s publikom nikad nije izgubio!

I ove je zime Duško Kuliš, treću godinu zaredom, napunio splitske Prokurative koncertom o kojem se još uvijek govori. Kralj zabavne glazbe, kojeg obožavaju sve generacije, ne posustaje ni u petom desetljeću karijere. O planovima za budućnost, obitelji i životu u Splitu razgovarao je s našim Harijem Kočićem za IN magazin.

Prokurative su ponovno bile ispunjene do posljednjeg mjesta, a popularnost Duška Kuliša ne blijedi već desetljećima.

''Šta kaže jedan moj dobar prijatelj, nisam ni sumnjao da ćeš napunit, ali da će bit tri godine za redom ovakav ambijent, e to je ono što je ustvari najvrijednije od svega toga'', govori nam Duško.

Nema ga često u medijima, ali vezu s publikom nikada nije izgubio. Kaže, imao je slučajeve da mu na koncert dođu baka, kći i unuka.

''Ali to nije samo sporadično, nego se dogodi da ona generacija koja je bila na Obojenoj svjetlosti 2000. godine sad je već u nekim godinama kad to malo razvodni, ali zbog unuka i kćeri i sinova koji slušaju i oni su tu''.



Njegove pjesme i danas na društvenim mrežama broje milijune pregleda.

''Svoju karijeru mjerim nekih 45 i jače godina, jer sam svirao kao one-man band sa 18 godina. Prvi album sam snimio 82. godine. Do sada 20 albuma''.

Druga su vremena bila kada je on počeo, na scenu se nije moglo tek tako.



''Mi smo morali položiti audicije, morali smo znati dovoljno da bi smo uspjeli ući u kategoriju viđenih i primijećenih. Danas je to sasvim drugačije, ali neka, svako vrijeme nosi svoje''.



Za vrijeme snimanja, javili su nam se brojni obožavatelji njegova lika i djela koji ne dvoje zašto ga obožavaju.

''Zato što je najjači u zabavnoj glazbi na ovim područjima. Nas je pratio cijelo vrijeme, ja sam malo starija generacija, nisam od omladine, tako da je od početka najjači kralj'', govori jedna od obožavateljica.



Posljednjih trideset godina živi u Splitu, u kojem su mu se rodili sin Marko i kćer Ena.

''U Splitu sam svirao i mislio sam da je to epizodno, ali ipak me život doveo u Split i apsolutno ne žalim. Da je protupitanje, a da nisam došao u Split, gdje bih došao, opet bih došao u Split''.

Plodan autor, dosad je napravio više od 250 pjesama, a sada se uz pomoć sina dao i u poduzetničke vode s posebnom linijom proizvoda.



''Evo recimo ova ovdje je Dernek sa Duškom (pokazuje majicu koju nosi), a imate i Ustaj sine, ima i Kćeri moja sine moj, a čak ima i ona Još mi nije 40, koja se pokazala kao veliki hit. To su refreni mojih pjesama…'', priča nam Duško.

Refreni pjesama koji su već sad ušli u legendu i koji će, gotovo je sigurno, još nebrojeno puta rasprodati Prokurative.

