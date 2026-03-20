Kako izgledaju poznate Hrvatice daleko od glamura crvenog tepiha?

Ninu Badrić u slobodno vrijeme najčešće možete sresti u trenirci i bez šminke. Takva opuštena izdanja najviše vole i Zrinka Cvitešić i Ana Gruica. S druge strane, neke poznate Hrvatice bez šminke ne idu ni do trgovine. Tko se od poznatih dama šminka čim ustane, a koga je u kućnom izdanju teško prepoznati, donosi naša Julija Bačić Barać za IN magazin.

Na crvenom tepihu glamurozne dive, a kad s njega odu mnoge se domaće zvijezde najbolje osjećaju bez šminke i u trenirci. I ne srame se takve izaći van.

''Ja ne izlazim van našminkana i nafrizirana i uživam u tom osjećaju da me nitko ne prepozna, ali onda čim progovorim me skuže ljudi, valjda me po glasu prepoznaju'', priča nam Nina Badrić.

''Ja toliko nisam fan šminke privatno i to je onako baš rubno rekla bi moja mama'', iskrena je Zrinka Cvitešić.

''Da me vidite samo doma, imam šlafrok, gledam mailove na mobitelu i tek kad idem na sastank se uredim'', priznala nam je Ivana Delač.

Kad nisu sređene, a izađu u javnost, događa se i da ih ljudi ne prepoznaju.

''To mi se stalno događa, prepoznaju glas, prepoznaju lice, ali ne znaju gdje bi me smjestili'', kaže nam Sandra Lončarić.

''Na placu mi tete znaju reći da sam oo iznenade se kad me vide bez šminke, o pa nekako mlađe sad djelujete, da kad nemam fasadu na sebi'', dodaje Ivana Delač.

''Ljudi imaju predodžbu samo ono što vide s nekih naslovnih strana ili crvenih tepiha ili kad odem s kapom ili neopranom kosom onda me ljudi ne skuže'', priznaje Zrinka Cvitešić.

''Ja uvijek govorim kamera deblja, a i svaka uloga je drugačija pa ne možemo privatno izgledati kao u ulogama'', dodala je Sandra Lončarić.

A ima i onih koje se našminkaju čim ujutro otvore oči.

''Da, zato što mislim da je važno respektirati sebe u svakom pogledu, naravno postoje trenuci kad čovjek to ne može'', govori Mila Elegović.

Nikad ne znaš koga ćeš sresti zato se neke dame drže onog-bez šminke ni do trgovine.

''Ja volim ljepotu, volim ju svim stvarima, volim ju u drugim ljudima, ali ljepota podrazumijeva napor, ali danas čini se da ljudi često kažu volim prirodno i opušteno, a ustvari se ne žele truditi'', smatra Mila Elegović.

''Ne volim se baš pojavljivati bez šminke jer sam nesigurna to su te neke nesigurnosti, ali obožavam se šminkati i to mi je ispušni ventil tako da mi nije problem našminkati se tuto completo samo za dućan'', priznala nam je Ivana Kindl.

Ali više je onih koje biraju rađe udobno izdanje- tajice i tenisice, umjesto haljina, štikli i puno šminke.

''Ja sam vam poznata tutašica kako bi mi u Splitu rekli, stalno sam u trenerkama to nema nikkave veze s onim što večeras vidite, to je moj posao i volim se srediti'', zaključila je Ana Gruica.

''Ja sam ono opuštena trenerka, piđama, tajice to je moje svakodnevno odijelo'', otkrila nam je Ana Sasso.

''Definitivno sam uvijek u trenirkama na probi, kazalište, znate kako je to, ja to zovem u dronjcima'', rekla nam je Ana Gruica na svoj način.

Ali zato kad se sredi za crveni tepih i supruga ostavlja bez teksta.

''To ćete morati pitati njega ali mislim da je efekt wow'', rekla nam je Ana.

U trenirci i bez šminke izdanje je u kojem svaki dan možete sresti Ninu Badrić.

''Svaki dan odem na plac, prošećem psa, u Maksimir, trenirka, skuham ručak, vježbanje. Obožavam kuhati, to me jako reklasira, kažu da sam dobra kuharica, meni sve počinje i završava s hranom'', rekla nam je Nina Badrić.

Daleko od svjetala pozornice i zvijezde žele živjeti opušteno i neopterećno time tko će ih i u kakvom izdanju vidjeti.

