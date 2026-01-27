Svjetska pop senzacija hrvatskih korijena stiže u pulsku Arenu, evo i kada!

Novozelandska pop senzacija Lorde, čija majka vuče porijeklo iz Dalmacije, vraća se u Hrvatsku četiri godine nakon dva rasprodana koncerta u Šibeniku.

Lorde, jedna od najvećih pop zvijezda novije generacije i Novozelanđanka hrvatskih korijena, vraća se u Hrvatsku i to u pulsku Arenu 18. kolovoza 2026.

Povratak se događa četiri godine nakon što je rasprodala dva koncerta na šibenskoj Tvrđavi sv. Mihovila i to u samo 2 minute . Ovoga puta Lorde dolazi u pulsku Arenu u sklopu velike svjetske Ultrasound turneje. Novozelandska alter pop umjetnica u prekrasnom amfiteatru podsjetit će na na neke od svojih mega hitova, ali i predstaviti aktualno studijsko izdanje "Virgin".

U nešto više od desetljeća karijere Lorde je svojim pjesmama promijenila pop zvuk, a zbog svojih iskrenih i introspektivnih tekstova često ju se proziva heroinom Gen Z generacije.

Trenutno broji 18 milijuna prodanih albuma diljem svijeta, kao i 18 milijardi streamanja. Višestruka dobitnica Grammyja jedna je od najmlađih izvođačica koja je osvojila međunarodne ljestvice. Magazin Time ju je svojevremeno proglasio jednom od najutjecajnijih tinejdžerica na svijetu, našla se i na Forbesovoj listi 30 nautjecajnijih mlađih od 30 godina, na naslovnici Rolling Stonea, te je nastupala uz Nirvanu na Rock and Roll Hall of Fame ceremoniji 2014. godine.

Lorde - 7 Foto: Profimedia

Lorde Foto: Profimedia

Punim imenom Ella Marija Lani Yelich-O’Connor, Lorde je rođena na Novom Zelandu, majka joj je dalmatinskih korijena, a sama posjeduje dvostruko državljanstvo. Od kada se pojavila na sceni kao 16-godišnjakinja 2013., s tada najvećim hitom godine “Royals”, Lorde pomiče granice alter popa i uspijeva ostati na vrhu igrajući po svojim pravilima. Ne koristi društvene mreže, rijetko se promotivno pojavljuje, te između albuma uzima duže pauze.

Lorde - 3 Foto: Profimedia

Lorde - 13 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Kristijan Iličić objavio neuređenu snimku Kolindina skoka u ledeno more: "Još mislite da je AI?"

Nenametljivo je postala glas cijele generacije sa svojim debijem “Pure Heroine”, a album je prodan u trostrukoj platinastoj nakladi i osvojio dva Grammyja. Singl “Royals” postigao je rekordnu slušanost, a slijedili su ga i singlovi “Tennis Court” i “Team”. Lorde je postala najmlađa izvođačica, i jedina s Novog Zelanda, koja je zasjela na prvo mjesto Billboardove ljestvice sto najboljih od 1987. godine.

Lorde - 15 Foto: Profimedia

Drugi album “Melodrama”, sa singlovima poput “Green Light” ili “Perfect Places”, debitirao je na prvom mjestu Billboardove ljestvice 200 albuma, na prvom mjestu u 45 zemalja i osvojio Grammy nominaciju za album godine, a Rolling Stone ga uvrštava na popis najboljih albuma svih vremena. Nasljednik “Solar Power”, dugoočekivani povratak diskografskoj aktivnosti, po objavi je zasjeo na vrhove mnogih ljestvica dok ga mediji poput NME-a nazivaju očaravajuće uspješnim albumom majstorice svog zanata. Aktualni hvaljeni album “Virgin”, koji kroz synth-pop propituje zrelost i identitet, donio je singlove "What Was That", "Man of the Year" i "Hammer", a s novim izdanjem se otisnula na globalnu turneju povodom koje se vraća i u Hrvatsku.

Nakon što je tijekom prošle turneje pomno birala lokacije na kojima želi svirati, Lorde i ovoga puta dolazi u možda i najljepši koncertni prostor kojeg ovaj dio Europe ima. Pulska Arena ugostit će pop ikonu usred ljeta, a bit će to zasigurno jedno do najvažnijih inozemnih gostovanja ove godine.

Ulaznice su u prodaji od petka 30. siječnja 2026. Cijene su parter stajanje 68 eura, tribina slobodno sjedenje 83 eura i travnjak stajanje 55 eura. Ulaznice će u prodaji biti u sustavima CoreEvent i Eventim, a fizičke ulaznice u Rockmarku, Dirty Old Shopu i Dallas Music Shopu Rijeka.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Fotke Lille u bikiniju inspirirale su pratitelje na najmaštovitije komplimente!

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Srpska folkerica prisjetila se bliskog susreta s Beckhamom: ''Odmjeravao me i smješkao se...''

Pogledaji ovo Celebrity S Alenom Vitasovićem i Brajdama zaludio je regiju, a sad je spreman za korak dalje: ''Na prvu sam se malo uplašio''

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je supruga Marka Primorca? Zanosna magistra bila je pod povećalom javnosti