Porin se vraća u Split, otkriveno kada će se održati 33. izdanje!

33. izdanje glazbene nagrade Porin održat će se 27. ožujka u splitskim Gripama, gdje se vraća poslije osam godina.

Split će ove godine biti središte hrvatske glazbene scene - 33. dodjela najprestižnije hrvatske glazbene nagrade Porin održat će se 27. ožujka u dvorani Gripe, potvrđeno je danas na konferenciji za medije održanoj u maloj vijećnici splitske Gradske uprave.

Grad domaćin koji se već više puta dokazao kao idealna pozornica za Porin, ponovno preuzima tu ulogu – s iskustvom, infrastrukturom i dugom tradicijom velikih kulturnih događanja.

Na konferenciji za medije sudjelovali su gradončelnik grada Splita Tomislav Šuta, zamjenik gradonačelnika Ivo Bilić, Davor Drezga, izvršni direktor nagrade Porin, Ivana Martinac, glavna tajnica nagrade Porin, Tomislav Mrduljaš, producent 33. Porina i Željko Primorac, pročelnik Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu Županije splitsko-dalmatinske.

Tomislav Mrduljaš, producent 33. Porina osvrnuo se na proces dogovora i suradnju s Gradom Splitom, istaknuvši važnost zajedničkog pristupa u realizaciji događaja ovakvog značaja: "Ovo je odlična stvar za grad, organizirat će se i Tjedan Porina uoči same dodjele koji će sadržavati puno različitih događanja, promocija i koncerata".

"Županija je prepoznala važnost ovog događaja koji je od iznimne kulturne važnosti i veliko nam je zadovoljstvo biti domaćin 33. Porina", rekao je Željko Primorac, pročelnik Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu Županije splitsko-dalmatinske.

Dodjela Porina i ove će godine okupiti najistaknutija imena domaće glazbene scene, brojne goste iz kulturnog i javnog života te medije iz cijele Hrvatske. Krajem ožujka Split ponovno preuzima ulogu domaćina događaja koji predstavlja vrhunac godišnjeg glazbenog stvaralaštva u Hrvatskoj.

Nominacije bi trebale biti objavljene kroz nekoliko tjedana.

