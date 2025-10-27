Jubilej ljepote, karaktera i misije – tko će ponijeti krunu i predstavljati Hrvatsku na 73. Miss World?

Odabrano je 15 djevojaka koje su se našle u finalu izbora za Miss Hrvatske.

Trideset godina odnosno trideset poglavlja priče o ljepoti, talentu, znanju i snazi karaktera stoji iz projekta Miss Hrvatske. Ovog listopada, Hrvatska obilježava veliki jubilej 30. izdanje izbora Miss Hrvatske za Miss Svijeta, manifestacije koja već tri desetljeća s ponosom promiče ljepotu s razlogom i povezuje generacije mladih žena koje inspiriraju, djeluju i mijenjaju svijet.

Ovogodišnje veliko finale održat će se 29. listopada u STIL EVENTU u Zagrebu u ambijentu koji će na jednu večer postati središte hrvatske elegancije i glamura. Pobjednica 30. Miss Hrvatske predstavljat će našu zemlju na 73. Miss World festivalu, najstarijem i najutjecajnijem svjetskom izboru ljepote koji okuplja natjecateljice iz više od 140 zemalja svijeta pod motom Beauty with a Purpose – Ljepota s razlogom.

Ove godine, krunu Miss Hrvatske sanja 15 prekrasnih, obrazovanih i ambicioznih djevojaka , pobjednica županijskih izbora koje predstavljaju različite dijelove naše zemlje, od Slavonije do Dalmacije, od Istre do Like. Svaka od njih simbol je svog kraja, ali i zajedničke misije, kako biti glas mladih žena koje vjeruju da ljepota počinje iznutra. One su započele svoje službene pripreme za krunu 30.Miss Hrvatske kroz službene natjecateljske kategorije. Svaka od ovogodišnjih finalistica nosi titulu svoje županije i osobitu priču o upornosti, radu, obrazovanju, strasti i viziji. One su:

Izabela Šporčić – Miss Karlovačke županije Laura Dasović – Miss Međimurske županije Zara Hurtić – Miss Istarske županije Ivana Krajina – Miss Požeško-slavonske županije Ana Pavlović – Miss Vukovarsko-srijemske županije Lara Bačić – Miss Zadarske županije Martina Blažević – Miss Grada Zagreba Tajana Punčec – Miss Varaždinske županije Mirta Bagović – Miss Sisačko-moslavačke županije Marinka Andraković – Miss Osječko-baranjske županije Melanie Juranović – Miss Brodsko-posavske županije Ema Helena Vičar – Miss Zagrebačke županije Jana Biondić – Miss Ličko-senjske županije Andrea Bošnjak – Miss Primorsko-goranske županije Ema Ninić – Miss Šibensko-kninske županije

Finalistice donose jedinstvenu priču o obrazovanju, ambiciji i radu na sebi. Zajedno čine novu generaciju mladih žena koje u sebi nose ono što Miss World promiče već desetljećima: intelekt, empatiju i kulturu. Tijekom priprema za finale na koje su se uputile autobusom Presečki u Ivanić-Grad djevojke su morale dokazati da ljepota dolazi iznutra, iz karaktera i predanosti, a ne samo iz izgleda.

Sistem odabira Miss Hrvatske temelji se na šest ključnih kategorija, a pobjednice svake od njih automatski ulaze u TOP 8 finalistica. Kategorije su: INTERVJU, SPORT, TALENT, TOP MODEL, HEAD-TO-HEAD i MULTIMEDIJA. Preostala dva mjesta popunjavaju se prema bodovima i odluci stručnog ocjenjivačkog suda sa finala i bodova iz kategorije intervju. Svaka od kategorija testira različitu dimenziju osobnosti od fizičke i intelektualne, do emocionalne i komunikacijske. Zajedno čine mozaik kvaliteta koje definiraju modernu Miss Hrvatske; ženu s glasom, stavom i svrhom.

“Pripreme su proces koji oblikuje osobnost, stav, elokvenciju i karakter svake djevojke”, istaknula je Iva Loparić Kontek, vlasnica licence Miss Hrvatske za Miss Svijeta, dodavši da svaka Miss Hrvatske mora biti kombinacija inteligencije, empatije i unutarnje snage.

Pripreme za veliko finale započele su u Hotelu Sport u Ivanić-Gradu, mjestu koje se pretvorilo u pravi vikend edukacijski kamp ljepote, sporta i samopouzdanja. Tamo su djevojke prošle kroz niz radionica, predavanja i testiranja, učeći kako vladati scenom, govoriti s uvjerenjem i djelovati s namjerom. U Ivanić-Gradu snimale su se i službene fotografije finalistica i video razglednice koje će uskoro biti predstavljene javnosti. Nakon Ivanić-Grada, pripreme se danas nastavljaju u modernom hotelu Pullman u Zagrebu, gdje će se atmosferi discipline pridružiti doza urbanog glamura, finalnih proba i ostatka kategorija. Dva hotela, dva svijeta, sportska snaga i gradska sofisticiranost savršeno odražavaju dvostruku prirodu svake Miss Hrvatske: snagu karaktera i eleganciju duha. Kroz dane ispunjene probama, treningom i druženjima, finalistice su dokazale da se ljepota gradi znanjem, trudom i zalaganjem. Pod budnim okom mentora i stručnog tima Direkcije Miss Hrvatske za Miss Svijeta, svaka djevojka imala je priliku kvalitetno se pripremiti.

Kategorija Intervju već godinama nosi epitet najvažnije, jer otkriva ono što kamera ne može karakter, stav i inteligenciju, Pod mentorstvom Davora Garića, poznatog televizijskog novinara i voditelja, svaka će natjecateljica imati priliku osjetiti kako je to biti intervjuiran i razgovarati s ocjenjivačkim sudom i predstaviti sebe izvan uloge modela. Teme razgovora sa žirijem obuhvaćaju osobne vrijednosti, društvenu svijest, obrazovanje, buduće planove, humanitarne interese i društveno korisne aktualnosti. Djevojke kroz osobne razgovore sa žirijem mogu pokazati svoju autentičnost, životne vrijednosti, znanje i viziju budućnosti. Sponzor kategorije intervju je dr. Vivian Estetics odnosno doktorica Vivian Jurković.

Pod mentorstvom Lucije Begić, hrvatske predstavnice na 71. izboru Miss Svijeta i Miss World Sporta, djevojke su već pokazale da fizička spremnost i mentalna izdržljivost idu ruku pod ruku. Kategorija Sport testira snagu, agilnost, preciznost i timski duh kroz niz pažljivo osmišljenih vježbi i izazova. Lucija je istaknula da cilj nije pokazati samo mišiće, već karakter volju, disciplinu i odlučnost. Sponzor kategorije je World Class and Passport kao simbol modernog, samosvjesnog pristupa ženskoj energiji i uspjehu.

Pod sponzorstvom Cedevite i Atlantic Grupe, kategorija Talent svake godine donosi pravu eksploziju kreativnosti. Mentor Danijel Banić iz grupe Baruni pomoći će djevojkama da pronađu svoj glas bilo da pjevaju, plešu, recitiraju, sviraju ili govore. Publika i žiri imati će priliku vidjeti nevjerojatan spektar talenata: od emocijom ispunjenih izvedbi do scenskih nastupa. Finalistice će otkriti svoje talente od pjevanja i plesa, preko glume i recitacije, pa sve do javnog govora i kreativnih performansa. Ova kategorija pokazuje je da svaka djevojka nosi jedinstvenu priču i talent koji govori više od riječi. Danijel Banić istaknuo je: “Najvažnije je da budu iskrene jer publika uvijek prepozna kada netko stvara iz srca.”

Top Model je sinonim za eleganciju, modni izričaj i samopouzdanje. Pod stručnim vodstvom Tihane Harapin Zalepugin, poznate hrvatske modne agentice finalistice uče kako hodati s dostojanstvom, predstavljati modu s emocijom i komunicirati kroz pokret. Na pisti će nositi kreacije butika Selin, modne dodatke Tvornice naočala, Jadran čarape i nakit Gemstone Gallery. Tihana Harapin je istaknula kako “hod nije samo korak, već priča o samopouzdanju koju tijelo govori jer svaka Miss Hrvatske mora dominirati svojim stavom i gracioznošću.”

U kategoriji Head-to-Head, natjecateljice su kroz snagu riječi i moć javnog nastupa pokazale govorničke sposobnosti. Pod mentorstvom bivše missice Ivane Delač i Ive Loparić Kontek svaka je djevojka izlagala temu prema vlastitom odabiru na engleskom jeziku o društvenim, ekološkim i humanim pričama koje smatra važnima. Kroz ovu kategoriju se ističe važnost komunikacije, samopouzdanja, govorništva i društvenog angažmana. Sponzor kategorije je Dida Boža, poznat po promicanju prirodnih vrijednosti, obitelji upravo onih vrijednosti koje nosi svaka prava Missica. ‘’Head-to-Head postao je svojevrsna platforma za izražavanje glasova mladih žena koje žele učiniti svijet boljim mjestom predstavljajući projekte i stavove pokazujući osobnost, empatiju i sposobnost inspiriranja drugih ’’ ističe Ivana Delač, Miss Universe Hrvatske 2003.

U digitalnom dobu, prisutnost na društvenim mrežama postala je sastavni dio identiteta svake Miss. Kategorija Multimedija powered by Revello i Circadia, pod mentorstvom Ivane Delač, fokusira se na digitalnu pismenost, kreativnost i komunikaciju, ocjenjuje se digitalnu prisutnost, kreativnost i povezanost s publikom. Djevojke će pokazati iznimnu sposobnost stvaranja edukativnog, inspirativnog i pozitivnog sadržaja – objavljujući fotografije, videe i poruke koje promoviraju osobni razvoj, humanost i samopouzdanje. Njihovi profili odnosno društvene mreže postali su svojevrsna razglednica putovanja prema kruni, ali i ogledalo svijesti o odgovornosti koju nosi utjecaj.

Projekt Miss Hrvatske za Miss Svijeta i ove godine podupire globalnu inicijativu od Miss World limited a to je Beauty with a Purpose, čiji je cilj kroz ljepotu promovirati humanost, solidarnost i pozitivne društvene promjene . Novoizabrana Miss Hrvatske simbolizirati će spoj vanjske i unutarnje snage, inteligencije, empatije i društvene odgovornosti. Direkcija Miss Hrvatske za Miss Svijeta već trideset godina gradi platformu koja otvara vrata mladim ženama, potiče ih na obrazovanje, društveni angažman i aktivno sudjelovanje u projektima od nacionalne važnosti. Kroz suradnju s globalnim projektom Beauty with a Purpose, natjecateljice se uključuju u humanitarne akcije i društvene inicijative koje mijenjaju živote – od pomoći djeci, do podrške održivim projektima u zajednici.

U STIL EVENTU u Zagrebu, 29. listopada, reflektori će obasjati pozornicu na kojoj će 15 finalistica proći svoj posljednji izazov do krune Miss Hrvatske.To neće biti samo izbor ljepote već I proslava svega što Miss Hrvatske simbolizira: tradiciju, snagu, empatiju i ponos. Tko će ponijeti titulu nove 30.Miss Hrvatske. i predstavljati našu zemlju na 73. Miss World sljedeće godine saznati ćemo uskoro i kroz službene video razglednice i fotografije te pobjednice natjecateljskih kategorija, koje ulaze direktno u Top 8.

