Slavna glumica ekskluzivno za Dnevnik Nove TV otkrila najdražu uspomenu iz Hrvatske

U četvrtak je u Slanome održana projekcija fima "NEVJESTA!", redateljice Maggie Gyllenhaal. Holivudska glumica, redateljica i scenaristica na jug Hrvatske stigla je na Slano Film Days, u društvu supruga s kojim surađuje na filmu i obitelji. Za Dnevnik Nove TV otkrila je kako joj se sviđa Hrvatska i što je nadahnjuje za stvaranje filmova.

Treće izdanje Slano Film Festivala ponovno je ispunilo očekivanja mnogih filmofilma, a i ovoga puta na jug Hrvatske došle su slavne holivudske ličnosti. Jedna od glavnih atrakcija bila je glumica i redateljica Maggie Gyllenhaal, koja je predstavila novi film "Nevjesta!" s oskarovkom Jessie Buckley i Christianom Baleom.

Unatoč tome što već godinama ima zgusnut raspored, Gyllenhaal je već bila u Hrvatskoj.

"Kad sam bila na fakultetu i studirala u Pragu, prijateljica i ja putovale smo vlakom iz Praga preko Slovenije do Zagreba, a zatim do Splita", otkrila je Gyllenhaal.

Iskustvo boravka u Lijepoj našoj ovoga puta dijeli sa svojom obitelji, a priznala je kako joj se jako sviđa naša obala.

Maggie Gyllenhaal - 1 Foto: Tonci Plazibat / CROPIX

Maggie Gyllenhaal - 3 Foto: Tonci Plazibat / CROPIX

"Nevjerojatno je. Zaista je bilo posebno iskustvo. Sve je tako mirno i prekrasno. Hrana je bila nevjerojatna, toliko smo jeli! More je bilo predivno, a i festival je bio jako lijep i poseban", poručila je.

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Za Slano je važno što je ovdje zajedno sa svim filmašima, a kao netipična holivudska zvijezda može se pohvaliti vrlo progresivnim filmovima i ulogama.

Maggie Gyllenhaal - 2 Foto: Tonci Plazibat / CROPIX

Maggie Gyllenhaal - 4 Foto: Tonci Plazibat / CROPIX

"Mislim da su moji filmovi zapravo izraz onoga što mi je na umu i u srcu. Tako je bilo i dok sam bila glumica, a sada je to još izraženije jer sam i scenaristica i redateljica. Imam prostor koristiti sve elemente filma kako bih promišljala i istraživala stvari koje su mi važne", poručila je Gyllenhaal.

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