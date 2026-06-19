Pamela Ramljak se suočila s neugodnim problemom usred odmora: "Ta bol..."

Pamela Ramljak tijekom boravka u Istri slomila je mali prst na nozi nakon nezgodnog pada.

Pjevačica Pamela Ramljak javila se pratiteljima s odmora u Istri, no umjesto bezbrižnih ljetnih trenutaka podijelila je fotografiju neugodne ozljede zbog koje je završila na pregledu.

Na svom Instastoryju pokazala je natečen i podljeven mali prst na nozi te otkrila što se dogodilo.

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Pamela Ramljak Foto: Instagram Screenshot

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"Inače... sinoć u poluvremenu sam pala k'o kruška i slomila mali prst. Jutros na RTG-u meni doktor kaže da skači na drugoj nozi", našalila se Pamela uz fotografiju ozlijeđenog stopala.

Pjevačica je priznala da joj situacija nije nimalo ugodna, posebno zato što ju uskoro očekuje nastup.

"Rodila sam dvoje djece, ali ta bol... U subotu svirka, bar nije daleko, u Umagu", napisala je.

Pamela Ramljak - 2 Foto: Instagram

Pamela Ramljak Foto: Press

Iako je ozljeda pokvarila dio boravka u Istri, Pamela je sve pokušala okrenuti na šalu te je svojim pratiteljima pokazala da dobro raspoloženje nije izgubila ni nakon nezgode.

Članica grupe Feminnem posljednjih dana uživa u Istri, odakle redovito dijeli fotografije i trenutke s odmora. No, čini se da će ostatak ljetovanja provesti uz nešto opreznije korake, barem dok se ozlijeđeni prst ne oporavi.

Unatoč neugodnoj ozljedi, Pamela je dala naslutiti kako od planiranih poslovnih obaveza ne odustaje te da je ipa odradila nastup u Umagu.

Kako izgleda njezin dnevnik boravak, pogledajte OVDJE.

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