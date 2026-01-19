Beckhamov nasljednik oštro: ''Ne želim se pomiriti, trude se prikazati savršenu obitelj...''

Brooklyn Peltz Beckham javno je poručio da se ne želi pomiriti s obitelji, optuživši roditelje da im je brend Beckham važniji od obiteljskih odnosa.

Brooklyn Peltz Beckham pokrenuo je zapanjujući napad na svoje roditelje nakon što se napokon osvrnuo na njihov dugogodišnji sukob.

Najstariji sin Davida i Victorije, 26-godišnji Brooklyn, u ponedjeljak navečer oglasio se na Instagramu objavivši izjavu na šest stranica u kojoj je poručio da nema želju pomiriti se sa svojom obitelji te da se po prvi put u životu zauzima za sebe.

David, Victoria i Brooklyn Beckham - 3 Foto: Profimedia

''Godinama sam šutio i činio sve kako bih ove stvari zadržao privatnima. Nažalost, moji roditelji i njihov tim nastavili su se obraćati medijima, ne ostavljajući mi drugog izbora nego da progovorim u svoje ime i iznesem istinu o barem nekim lažima koje su objavljene. Ne želim se pomiriti sa svojom obitelji. Nitko me ne kontrolira – po prvi put u životu zauzimam se za sebe. Cijelog su mog života moji roditelji kontrolirali narativ u medijima o našoj obitelji. Performativne objave na društvenim mrežama, obiteljska događanja i neautentični odnosi bili su stalna kulisa života u kojem sam rođen. U posljednje vrijeme vlastitim sam očima vidio dokle su spremni ići kako bi u medije plasirali bezbrojne laži, uglavnom na štetu nevinih ljudi, samo da bi sačuvali vlastitu fasadu. No vjerujem da istina uvijek izađe na vidjelo'', započeo je.

Brooklyn Peltz Beckham na Instagramu - 2 Foto: Instagram

''Mojoj obitelji javna promocija i sponzorstva vrijede više od svega. Brend Beckham je na prvom mjestu. ‘Obiteljska ljubav’ mjeri se time koliko objavljuješ na društvenim mrežama ili koliko brzo si spreman ostaviti sve kako bi se pojavio i pozirao za obiteljsku fotografiju, čak i nauštrb naših profesionalnih obaveza. Godinama smo se trudili pojaviti i pružiti podršku na svakoj modnoj reviji, svakoj zabavi i svakoj press-aktivnosti kako bismo pokazali ‘našu savršenu obitelj’. No kada je moja supruga jednom zamolila moju majku za podršku u spašavanju raseljenih pasa tijekom požara u Los Angelesu, moja je majka to odbila'', otkrio je.

Nicola Peltz Beckham i Brooklyn Beckham - 2 Foto: Instagram

Brooklyn Peltz Beckham na Instagramu - 6 Foto: Instagram

''Narativ da me supruga kontrolira potpuno je izvrnut. Veći dio života kontrolirali su me moji roditelji. Odrastao sam s ogromnom tjeskobom. Po prvi put u životu, otkako sam se udaljio od obitelji, ta je tjeskoba nestala. Svako jutro se budim zahvalan na životu koji sam izabrao te sam pronašao mir i olakšanje. Moja supruga i ja ne želimo život oblikovan imidžom, medijima ili manipulacijom. Sve što želimo su mir, privatnost i sreća za nas i našu buduću obitelj'', zaključio je.

Brooklyn Peltz Beckham na Instagramu - 5 Foto: Instagram

Nicola Peltz Beckham i Brooklyn Beckham Foto: Instagram

Osvrnuo se i na vjenčanje njega i Nicole te otkrio što je navodno Victoria učinila u trenutku kad je trebao krenuti prvi ples. Više pročitajte OVDJE.

Nicola Peltz Beckham i Victoria Beckham Foto: Instagram

Cijelu Brooklynovu izjavu pročitajte OVDJE.

