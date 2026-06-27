Tko su WAGsice nogometaša Gane? Neke od njih uspješne su poduzetnice i influencerice

Iako su na terenu upravo ganski reprezentativci u središtu pozornosti, njihove partnerice važan su dio njihove svakodnevice. Dok neke uživaju u javnom životu i aktivne su na društvenim mrežama, druge svjesno biraju privatnost. Zajedničko im je to da svojim partnerima pružaju podršku tijekom profesionalnih izazova i velikih sportskih natjecanja.

Večeras reprezentacija Gane protiv Hrvatske igra odlučujuću utakmicu na Svjetskom prvenstvu.

No, osim samih igrača koji će zaigrati protiv Vatrenih, puno pozornosti privlače i nihove partnerice. Neke od njih uspješne su poduzetnice, influencerice ili profesionalke u svojim područjima, dok druge privatni život nastoje držati daleko od očiju javnosti.

Vicentia i Gideon Mensah

Gideon Mensah vjenčao se sa svojom partnericom Vicentijom na tradicionalnoj ceremoniji u Accri u lipnju prošle godine. Par je u veljači ove godine dobio svoje prvo dijete, čime su započeli novo poglavlje u obiteljskom životu.

Salma i Baba Rahman

Branič Baba Rahman, koji se nedavno vratio u reprezentaciju nakon duže stanke, u braku je sa svojom ljubavi iz djetinjstva, Salmom. Vjenčali su se u svibnju 2016. na tradicionalnoj ceremoniji u gradu Tamale.

Tanja i Jerome Opoku

Jerome Opoku oženjen je Tanjom. Par ima dvoje djece. Prvo su dobili u studenom 2022., a drugo u ožujku ove godine.

Patricia Morales i Iñaki Williams

Iñaki Williams oženio se svojom partnericom Patricijom Morales u lipnju 2024. u Bilbau, nakon sedam godina veze. Par je u siječnju ove godine dobio svoje prvo dijete, sina Nika.

Pogledaji ovo Celebrity Supruga Brune Petkovića podijelila rijetke prizore nogometaša i sina: Uživaju daleko od Hrvatske

Jordeen Buckley i Antoine Semenyo

Napadač Antoine Semenyo zaručen je s dugogodišnjom djevojkom Jordeen Buckley, manekenkom iz Londona. Zaprosio ju je u studenom prošle godine nakon višegodišnje veze.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Znate li tko je ovo? Nakon gubitka 20 kilograma pokazala je potpuno novu liniju

Gwen i Elisha Owusu

Veznjak Elisha Owusu u braku je s Francuskinjom poznatom pod imenom Gwen. Par ima jedno dijete, a Owusu na društvenim mrežama često ponosno dijeli trenutke iz obiteljskog života.

Senidah otvorila dušu u podcastu "Nema labavo by IN Magazin": Progovorila o obitelji, ljubavi i koncertu u Areni Zagreb!

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Kći Nives Celzijus i Dine Drpića u kratkim hlačicama i dresu navija za Vatrene!

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Imamo li najzgodniji fit-par Hrvatske? Rakitići na plaži pokazali zavidnu formu