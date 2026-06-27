Znate li tko je ovo? Nakon gubitka 20 kilograma pokazala je potpuno novu liniju

Lijepo vrijeme ponovno je ispunilo zagrebačku špicu, koja je i ove subote bila mjesto okupljanja brojnih poznatih lica. Među njima se istaknula influencerica Lidija Šeatović, koju su prolaznici odmah primijetili zbog besprijekornog ljetnog stila, ali i vidljive fizičke transformacije nakon što je izgubila više od 20 kilograma.

Subotnja zagrebačka špica ponovno je okupila brojna poznata lica, a među njima je pažnju prolaznika privukla i influencerica Lidija Šeatović, poznatija pod svojim dugogodišnjim brendom My Little Zagreb.

Za šetnju središtem grada odabrala je jednostavnu, ali elegantnu ljetnu kombinaciju – bijelu lanenu haljinu, bež sandale s platformom i veliku smeđu torbu, dok je cijeli outfit upotpunila sunčanim naočalama i upečatljivim nakitom. Osmijeh nije skidala s lica, a mnogi su primijetili i njezinu vitku figuru.

Lidija Šeatović Foto: Josip Moler / CROPIX

Lidija Šeatović Foto: Josip Moler / CROPIX

Lidija je posljednjih mjeseci otvoreno govorila o svojoj velikoj životnoj promjeni. Na društvenim mrežama podijelila je kako je promjenom prehrambenih navika, praćenjem kalorijskog unosa i redovitom tjelesnom aktivnošću izgubila više od 20 kilograma, naglašavajući da se danas osjeća zdravije i snažnije nego prije. Iako su reakcije pratitelja bile podijeljene, poručila je kako joj je najvažnije vlastito zdravlje i dobro osjećanje.

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Šeatović je prije desetak godina pokrenula blog My Little Zagreb, koji je izrastao u jedan od prepoznatljivijih domaćih lifestyle brendova. Ono što je započelo kao vodič kroz omiljene zagrebačke adrese s vremenom se proširilo na Instagram, TikTok i YouTube, gdje objavljuje sadržaj o modi, ljepoti, putovanjima, uređenju doma i gastronomiji. Danas je prati preko 133 tisuće pratitelja, a posebno je popularna na TikToku, gdje redovito dijeli svakodnevne savjete i iskustva.

Prije nego što se u potpunosti posvetila društvenim mrežama, Lidija je godinama radila u medijima kao urednica i stručnjakinja za marketing. Upravo joj je to iskustvo pomoglo u izgradnji prepoznatljivog digitalnog identiteta koji njeguje autentičan i estetski prepoznatljiv stil.

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