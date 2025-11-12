Koliko zapravo znate o filmu koji je Matta Damona lansirao u zvijezde?

Prisjetite se kultnog filma koji je osvojio srca publike i testirajte svoje znanje kroz deset pažljivo odabranih pitanja.

Film ''Dobri Will Hunting'' nije samo lansirao karijere Matta Damona i Bena Afflecka, već je postao i jedno od najemotivnijih filmskih ostvarenja 90-ih.

Ova dirljiva priča o geniju s ulice, prijateljstvu, ljubavi i osobnoj borbi i danas ima posebno mjesto u srcima gledatelja.

Pripremili smo kviz za sve koji vjeruju da znaju svaki detalj – provjerite koliko ste pažljivo gledali.

Koliko pamtite detalje o Mustafi Nadareviću uz čije uloge smo svi i plakali i smijali se? Kviz je OVDJE.

"Zamku za roditelje" mogli bi gledati sto puta? Onda je OVDJE kviz za vas!

