nagrađen oskarom
Koliko zapravo znate o filmu koji je Matta Damona lansirao u zvijezde?
Piše H.L.,
Danas @ 20:13
Zanimljivosti
Film ''Dobri Will Hunting''
Foto: Profimedia
Prisjetite se kultnog filma koji je osvojio srca publike i testirajte svoje znanje kroz deset pažljivo odabranih pitanja.
Film ''Dobri Will Hunting'' nije samo lansirao karijere Matta Damona i Bena Afflecka, već je postao i jedno od najemotivnijih filmskih ostvarenja 90-ih.
Ova dirljiva priča o geniju s ulice, prijateljstvu, ljubavi i osobnoj borbi i danas ima posebno mjesto u srcima gledatelja.
Pripremili smo kviz za sve koji vjeruju da znaju svaki detalj – provjerite koliko ste pažljivo gledali.
