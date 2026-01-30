Glumačko otkriće godine? Upoznajte zgodnog Australca koji tek ulazi u svijet slavnih

Caleb Jonte Edwards novo je lice u četvrtoj sezoni hit-serije ''Bijeli lotos'' – i već je zapeo za oko fanovima serije.

Jedna od najpopularnijih serija posljednjih godina, ''Bijeli lotos", uskoro se vraća s četvrtom sezonom. Svaka nova epizoda donosi novu destinaciju, nove likove i novu dozu intrige, a i ovog puta sve će se odvijati pod slojem luksuza.

Najnovije vijesti o glumačkoj postavi dodatno su podigle očekivanja. U službenoj objavi od 29. siječnja potvrđeno je da se seriji pridružuju Helena Bonham Carter, Chris Messina i Marissa Long, piše Daily Mail.

Oni stižu uz ranije potvrđena imena – Steve Coogan, AJ Michalka, Alexander Ludwig, ali i jedno potpuno novo lice koje je već izazvalo pozornost publike: Caleb Jonte Edwards.

Tko je Caleb Jonte Edwards?

Australski model Caleb Jonte Edwards novo je ime u svijetu glume, a uloga u "The White Lotusu" njegov je prvi veliki projekt. Dosad se pojavio tek u jednoj epizodi serije ''Black Snow''. Prema IMDb‑ju, Caleb se 2025. godine pojavio i u kratkom filmu pod nazivom ''The Man and the Woman'', no čini se da mu upravo ova prilika otvara velika vrata, piše Daily Mail.

Njegovo ime počelo se spominjati samo nekoliko dana nakon što je otvorio svoj profil na Instagramu, 14. siječnja. Na njemu je objavio nekoliko atraktivnih fotografija s plaže, a samo dva dana kasnije stigla je i potvrda da se pridružuje hit-seriji.

Na fotografijama se vidi kako pozira uz tirkizno more i bijeli pijesak, a u jednom videu skače s litice u more – sve u duhu serije poznate po luksuzu i skrivenim dramama ispod sjajne površine. Video pogledajte OVDJE.

Caleb Jonte Edwards Foto: Instagram

Detalji radnje četvrte sezone serije ''Bijeli lotos'' zasad se drže u strogoj tajnosti. Snimanje bi trebalo započeti u travnju, a informacije o likovima još nisu otkrivene.

