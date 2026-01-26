Zbog velikog zanimanja za jedini ovogodišnji ''Progledaj srcem'' puštene dodatne ulaznice

Zbog iznimno velikog zanimanja publike za ovogodišnje jedino izdanje duhovno-glazbenog spektakla ''Progledaj srcem'', u prodaju su puštene dodatne ulaznice za parter. Manje od četiri mjeseca uoči događaja, donje tribine Arene Zagreb skroz su rasprodane, a u prodaji je preostao još manji broj ulaznica za gornje tribine i parter. Zato i ne čudi da je ovog tjedna ''Progledaj srcem'' bio najprodavaniji koncert u sustavu Eventima po čije su ulaznice mnogi pohrlili.

Ovogodišnje izdanje ''Progledaj srcem'' održat će se 16. svibnja u Areni Zagreb i bit će jedinstveno jer se ove godine održava samo jedan termin. Za razliku od prethodnih godina, dodatnih datuma ne će biti, što ovaj događaj čini jedinstvenom prilikom za sve koji žele sudjelovati u najvećem duhovno-glazbenom okupljanju u ovom dijelu Europe.

Na dosad neviđenoj pozornici u Areni Zagreb nastupit će istaknuta imena kršćanske glazbene scene: Alan Hržica, Albina Grčić, Amorose, fra Marin Karačić, Stijepo Gleđ Markos i Vanessa Mioč, uz duet Dominika Lučića i Jakova Jozinovića. Večer slavljenja predvodit će i fra Stjepan Brčina te don Roko Kaštelan, čije su molitve i nagovori prepoznati po snažnom duhovnom učinku i dubokom doticaju s publikom.

Progledaj srcem - 2 Foto: PR

Program će se održavati od 19 do 22 sata, a ove godine osmišljen je u kraćem, ali sadržajnijem obliku, s manjim brojem izvođača i sa snažnijim duhovnim naglaskom. Takav koncept omogućuje obiteljima s djecom, hodočasnicima te posjetiteljima iz Hrvatske i inozemstva da bez umora sudjeluju u cijeloj večeri slavljenja, molitve i glazbe, naglasila je Ksenija Abramović, direktorica i glavna producentica ''Progledaj srcem''.

Uz glavni program, u predvorju dvorane bit će organizirana besplatna dječja igraonica ''Superknjiga'' za djecu od 4 do 10 godina. Igraonica će biti otvorena od 18:30 do 21:00, a djeca će uz animatore i omiljenog superjunaka Gizma sudjelovati u igrama, druženju i gledanju novih epizoda crtića. Za sudjelovanje u programu potrebna je prethodna prijava.

''Progledaj srcem'' Foto: PR

Pjesme koje slave Boga, ljubav, nadu i život potaknut će svakoga da barem na trenutak zastane i progleda srcem – onako kako ovaj koncert i poziva. Ulaznice za ''Progledaj srcem, kojih je ostalo vrlo malo, dostupne su putem Eventim.hr, na prodajnim mjestima Eventima te u Laudato galerijama u Zagrebu i Zadru.

Organizatori pozivaju sve zainteresirane da svoje ulaznice osiguraju na vrijeme i budu dio nezaboravne večeri slavljenja, molitve i glazbe.