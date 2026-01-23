Drugo lice zamjenice splitskog gradonačelnika: Tko joj je najveća potpora i je li njezino srce i dalje slobodno?

Matea Dorčić je zamjenica splitskog gradonačelnika, a u idućoj priči upoznat ćete i njezino drugo lice. Ne samo ono kroz prizmu politike. Kako se nosi s visokim očekivanjima, tko joj je je najveća potpora te je li njezino srce i dalje slobodno, otkrila je našem Gordanu Vasilju.

Nakon što je Tomislav Šuta prije osam mjeseci izabran za gradonačelnika Splita, u fokusu javnosti našla se i njegova zamjenica Matea Dorčić. Diplomirana pravnica, koja se kroz dugi niz godina dokazala u javnoj upravi, nije, kaže, mogla odbiti Šutinu ponudu da zajedno s njim krene u političku borbu za grad podno Marjana.

''Naravno da nisam odmah mogla pristati, mislim da bi bilo neozbiljno od mene da sam rekla 'naravno, idemo'. Uzela sam malo vremena, da promislim i na kraju sam, bez obzira što nam tada nisu davali velike šanse za pobjedu, pristala i Tomi uz bok sam išla u tu izbornu utrku i danas kad vrtim film unatrag, moram reći da je to bio najhrabriji i najluđi potez u mom dosadašnjem životu.'', priča nam Matea Dorčić, zamjenica gradonačelnika Splita.

Matea Dorčić Foto: In Magazin

40-godišnja HDZ-ovka, čiji rad često hvale i politički suparnici, nikada neće zaboraviti emocije kroz koje je prolazila u izbornoj noći.

''Ta noć je bila neopisiva, čak su me u novinama malo i osudili da sam bila prevesela, ali mislim da svatko može razumjeti koje je uzbuđenje da ti se nešto tako događa, da pišeš nekakvu povijest svog grada, koliko god to sad zvučalo možda malo i pretenciozno, ali da zapravo jedna mala Matea koja je nekad mislila da će biti odvjetnica ili što god, a danas postaje druga žena grada Splita. Nije zanemarivo.''

Vidi li se možda jednog dana na mjestu gradonačelnice?

''Pa ja uvijek kažem da je Split spreman za ženu gradonačelnicu, to ne moram biti ja, zasad mi je ova uloga više nego dovoljna i dovoljan izazov, ali mislim da je Split spreman za ženu na sljedećim izborima.''

Njezina misija je opravdati povjerenje koje je dobila, a komentara će, kaže, uvijek biti.

''Nešto što me stvarno nasmijalo, a možda je i neloš savjet, netko mi je napisao 'Matea, ostavi se politike, kreni u teretanu'.''

In Magazin: Matea Dorčić - 2 Foto: In Magazin

A ide li zapravo u teretanu?

''Očito ne dovoljno, ali da, idem na Reformer, vježbam, trudim se biti u formi koliko mogu, nisam opterećena time da to mora biti do savršenstva, ali trudim se bitu u nekakvoj formi da mogu izdržati ovaj ludi tempo.''

Jer njezin posao nema radno vrijeme, počinje u 8 ujutro i obično je na terenu do 22 sata. A osim rezultatima, ova, kako za sebe kaže, netipična splitska političarka, osvaja i svojim elegantnim stilskim izričajem.

''Trudim se uvijek biti primjereno obučena, trudim se promisliti o prilici koju pohađam, da sam na nekakvom nivou koji moja funkcija i moj posao zaslužuju. Volim dobar komad robe i ne libim se reći da volim ponekad uložiti u to.''

Kakva je Matea kad se ugase politička svjetla, reflektori?

''Ja sad da kažem Matea je jedna jednostavna osoba svi će reći možeš misliti, ali tipična kao i većina iz moje generacije. Izrazito sam društvena, jednom sam rekla u intervjuu da sam duhovita, onda su mi se moji prijatelji izrugali što to spominješ pa svi znaju da si duhovita. Ali ne znaju, misle tko zna kakav si, preozbiljan, prenabrijan. Zapravo sam izrazito opušten lik, volim se šaliti prvenstveno na svoj račun, a onda malo i na tuđi.''

In Magazin: Matea Dorčić - 3 Foto: In Magazin

Najveća potpora joj je njezina samohrana majka Julija.

''Moja mama Julija je moje blago, moja inspiracija, razlog zašto sam na ovome svijetu i nekako sve što radim, radim da budem na ponos mojoj mami i uvijek sam nekako zahvalna na svemu, na jednoj velikoj žrtvi jedne samohrane majke.''

A Mateino srce je, otkriva, i dalje slobodno.

''Nije lako naći nekoga tko može pratiti ovaj tempo, ali ja sam sigurna da negdje postoji netko tko će to uspjeti izdržati. To se mora desiti ili je klik ili nije, to nema veze ni s vanjskim izgledom ni s nekom karakteristikom, ali recimo volim ljude koji su duhoviti, zabavni, opušteni, to mi je nekako najbitnije. Ne volim ništa lažno, usiljeno.'', zaključila je Matea.

Jer splitska dogradonačelnica je upravo sve suprotno od toga.

