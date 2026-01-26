Svoje inspirativne životne priče za IN magazin već 17 godina dijele velike zvijezde, ali i ''obični ljudi''!

Život nije uvijek sjajan kadar – satkan je od radosti, gubitaka i emocija koje nas oblikuju. U IN Magazinu velike zvijezde, ali i ljudi iz sjene reflektora, otvorili su svoja srca i kroz ovih 17 godina podijelili priče koje dokazuju da su najjači scenariji oni životni.

Život je satkan od sretnih, ali i onih manje blještavih trenutaka. U IN Magazinu svoje su najinspirativnije priče ispričale velike zvijezde, ali i ''obični ljudi'' kojima je život ispisao scenarije dostojne Oscara.

Ovaj mali šarmer jedno je od trinaestero djece koje je gospođa Ana sa svojim suprugom Milanom podigla na noge, školovala i pružila im dom. Udomiteljica je gotovo 40 godina i rado pamti svaki trenutak proveden sa, kako sama kaže, svojom djecom.

''Dijete kad nema roditelja, nema se kome požaliti, to mi je natjteže, najteže mi je kad dijete nema nigdje nikoga. Učili smo ih poštenju, da budu dobri prema drugima, drugoj djeci, sve ono najbolje kaj smo mogli'', govori Ana Mikulek, udomiteljica.

Ratne priče i sjećanja, baš poput onih medicinske sestre Zorice Gregurić, nikad neće izblijedjeti i pasti u zaborav.

''To su jako teška i bolna iskustva jer to su sve bili mladi ljudi...i onda gledate kako ispred vas curi život mladića od 20 godina, a vi mu ne možete pomoć'', ispričala nam je Zorica Gregurić.

Svi smo ljudi od krvi i mesa pa su pred emocijama bespomoćne i zvijezde. Matija se prisjetila prvog slušanja pjesama koje je iza sebe ostavio njezin životni partner Jurica Popović.

''Najteže mi je bilo pustiti prvu pjesmu s Mihaelom, onda smo oboje počeli plakati...što će se meni sad dogoditi...i kako to preslušati, a da on nije tu i da ne pita hoćemo li nešto promijeniti'', otvorila je dušu Matija Vuica.

Grdovićeva emotivna ispovijest o borbi s alkoholom rijetko je koga ostavila ravnodušnim.

''Toliko lijepih pjesama sam napravio, toliko svega, toliko svijeta prošao, a ja sam kriv za sve. Izgubio sam ponos, izgubio sam ono što su me mater i ćaća odgojili, sve sam izgubio'', bio je iskren Mladen Grdović.

Na uspomene iz djetinjstva nitko nije imun.

''Evo sad kad sam nakon toliko vremena opet tu, hvataju me neke strašne emocije. To je bio jedan od najpozitivnijih i najljepših perioda moga života'', izjavio je Alen Vitasović.

Majčinstvo je kod Maje Šuput izmamilo najdublje emocije.

''Ja ne mogu uopće zamislit kako opisat nekom tko nema dijete, kako možeš voljeti vlastito dijete. I samo zato sam razmišljala kako bi bilo lijepo imati još jedno pa da još jednom volim ovako nekog'', rekla nam je.

Severina dobro zna što znači biti na vrhu, ali i na dnu.

''Pitaju me zašto mršaviš, imate određene razloge... Ali sam onda shvatila da morate sve te probleme zagrist, uhvatiti ih čvrsto i reći da to nije sudba kleta i da to trebate rješit ali i da postoje puno ljepše stvari koje se dešavaju u danu...da sam vidjela sve vas, da sam mogla to sve reć, da mi nisu uništili ni hrabrost ni ljepotu, ljepotu za životom!'', zaključila je Seve.

Jasno je k'o dan! I kod zvijezda i kod nas običnih ljudi, osjećaji dirigiraju orkestrom života.

