Pretraži
najjači scenariji su oni životni

Svoje inspirativne životne priče za IN magazin već 17 godina dijele velike zvijezde, ali i ''obični ljudi''!

Piše Davor Garić/I.G., Danas @ 20:48 inMagazin komentari
In Magazin: Smijeh i suze - 4 In Magazin: Smijeh i suze - 4 Foto: In Magazin

Život nije uvijek sjajan kadar – satkan je od radosti, gubitaka i emocija koje nas oblikuju. U IN Magazinu velike zvijezde, ali i ljudi iz sjene reflektora, otvorili su svoja srca i kroz ovih 17 godina podijelili priče koje dokazuju da su najjači scenariji oni životni.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Sandra Afrika komentirala dramu obitelji Beckham
''da sam znala...''
Srpska folkerica prisjetila se bliskog susreta s Beckhamom: ''Odmjeravao me i smješkao se...''
Danijela Dvornik dala premjestiti maslinu
Uzela stvar u svoje ruke
Danijela Dvornik donijela neočekivanu odluku: "Dobila je novo mjesto, bit će joj ljepše"
Životna priča Nicholasa Lyndhursta
omiljeni Rodney
Zbog ove uloge mnogi su ga obožavali, a privatno je prošao kroz najveću moguću bol
IN magazin slavi 17. rođendan, poznati Hrvati uputili čestitke
još malo pa punoljetni!
IN magazin slavi 17. rođendan, poznati Hrvati uputili čestitke: ''Ma najbolja emisija u Hrvatskoj, možda i u Europi!''
Za IN magazin su svoje inspirativne priče podijelile velike zuvijezde, ali i ''obični ljudi''!
najjači scenariji su oni životni
Svoje inspirativne životne priče za IN magazin već 17 godina dijele velike zvijezde, ali i ''obični ljudi''!
Veron Načinović je u vezi s Emom Kajić
uhvaćeni zajedno
Naš najzgodniji rukometaš u vezi je s lijepom Riječankom koja je dobro poznata u svijetu sporta
Ovo su slavne zvijezde za koje niste znali da su izrazito niskog rasta
iznenadit ćete se!
Ovo su svjetske zvijezde za koje niste znali da su izrazito niskog rasta!
Ljubavna priča Ekaterina Gordeeva i Sergei Grinkov
imao je samo 28 godina
Skupa su bili na vrhu svijeta, a posljednje riječi izgovorio je upravo njoj
Marko Braić otkrio da u Barceloni živi s djevojkom
''u samom srcu grada''
Naš zgodni glumac zbog ljubavi se odselio iz Hrvatske: ''Napokon sam našao savršeno okruženje''
Tko su lijepe blizanke koje su na Australian Openu ukrale pažnju?
svi su gledali u njih
Znate li čije su kćeri ove lijepe blizanke? Otac im je jedna od najvećih sportskih legendi
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Britanka Victoria Hart ubijena u svom domu u Malagi pred djecom: Uhićen suprug
krvavi zločin
Victoria je izbodena do smrti, s njom je u kući bilo troje djece: "Bako, tata je ubio mamu!"
Četvero djece nestalo o SAD-u, pronađeni u Dubrovniku
Slučaj bez presedana
Četvero djece nestalo u SAD-u, pronađeni u sirotištu u Hrvatskoj: "Majka je pobjegla zbog smaka svijeta"
Otac skijao sa sinom (6): Poginuo u sudaru sa snowboarderom
u Švicarskoj
Horor na skijalištu: Otac skijao sa sinom (6), poginuo na licu mjesta
show
Veron Načinović je u vezi s Emom Kajić
uhvaćeni zajedno
Naš najzgodniji rukometaš u vezi je s lijepom Riječankom koja je dobro poznata u svijetu sporta
Ljubavna priča Ekaterina Gordeeva i Sergei Grinkov
imao je samo 28 godina
Skupa su bili na vrhu svijeta, a posljednje riječi izgovorio je upravo njoj
Ovo su slavne zvijezde za koje niste znali da su izrazito niskog rasta
iznenadit ćete se!
Ovo su svjetske zvijezde za koje niste znali da su izrazito niskog rasta!
zdravlje
Kako nakon blagdana vratiti energiju bez strogih dijeta?
POKROVITELJ DONAT
Kako nakon blagdana vratiti energiju bez strogih dijeta?
Zašto se neki ljudi rijetko razbolijevaju? Ovih 8 navika imaju ključnu ulogu
Ostanite zdravi tijekom cijele godine
Zašto se neki ljudi rijetko razbolijevaju? Ovih 8 navika imaju ključnu ulogu
Sirup od lovora protiv kašlja: Prirodni recept koji smiruje suhi kašalj već nakon prve žličice
Rado će ga piti i djeca
Sirup od lovora protiv kašlja: Prirodni recept koji smiruje suhi kašalj već nakon prve žličice
zabava
Pojavila se nova snimka nekontaktiranog amazonskog plemena! Pogledajte susret
Zanimljivo
Pojavila se nova snimka nekontaktiranog amazonskog plemena! Pogledajte susret
Začuli buku s plafona, a onda doživjeli šok kad su otkrili uzrok
Iznenađenje!
Začuli buku s plafona, a onda doživjeli šok kad su otkrili uzrok
Dalmatinac dobio kaznu pa ostavio poruku redaru i nasmijao društvene mreže
Snalažljivo
Dalmatinac dobio kaznu pa ostavio poruku redaru i nasmijao društvene mreže
tech
Tanji od ljudske kose, a snažan poput računala: Kineski znanstvenici razvili novu vrstu čipova koji bi mogli promijeniti svijet
Radili na tome više od 10 godina
Tanji od ljudske kose, a snažan poput računala: Kineski znanstvenici razvili novu vrstu čipova koji bi mogli promijeniti svijet
FOTO Iznad zabranjene Zone 51 u SAD-u snimljena javnosti nepoznata, misteriozna letjelica
Povratak misterija iz 2014. godine?
FOTO Iznad zabranjene Zone 51 u SAD-u snimljena javnosti nepoznata, misteriozna letjelica
Nova pravila za nove automobile: Bez ovoga nema na cestu
Od sredine 2026.
Nova pravila za nove automobile: Bez ovoga nema na cestu
sport
I EHF-u je sada jasno: Ovo su morali napraviti s Hrvatskom nakon pobjeda protiv Islanda i Švicarske
konačno!
I EHF-u je sada jasno: Ovo su morali napraviti s Hrvatskom nakon pobjeda protiv Islanda i Švicarske
Poznati Danac nakon utakmice Hrvatske: "Pa što više rade? Tako nam uništavaju rukomet"
ne može to gledati
Poznati Danac pobjesnio nakon utakmice Hrvatske: "Pa što više rade? Tako nam uništavaju rukomet"
Jeste li ovo vidjeli? Gol Hrvatske postao viralni hit, skoro broji prvi milijun, a i EHF se naklonio
genijalno!
Jeste li ovo vidjeli? Gol Hrvatske postao viralni hit, skoro broji prvi milijun, a i EHF se naklonio
tv
Daleki grad: Rekao im je istinu o djetetu – tek će sada izbiti rat
DALEKI GRAD
Daleki grad: Rekao im je istinu o djetetu – tek će sada izbiti rat
Tajne prošlosti: Je li ga zavoljela zbog bogatstva?
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Je li ga zavoljela zbog bogatstva?
Izdaja koja se više ne može sakriti: Prošlost se vraća i prijeti svima u novim epizodama serije "Tajne prošlosti“
TAJNE PROŠLOSTI
Izdaja koja se više ne može sakriti: Prošlost se vraća i prijeti svima u novim epizodama serije "Tajne prošlosti“
putovanja
Ne znaju za rak: Jelovnik najzdravijeg naroda na svijetu
Tajna dugovječnosti?
Ne znaju za rak: Jelovnik najzdravijeg naroda na svijetu
Stakleni most Ruyi u Kini
Na dva kata
Na 140 metara visine: Vijugavi stakleni most na čiji bi se vrh popeli samo najhrabriji
Na sat vremena od Zagreba: Topli izvor usred prirode u kojem se najljepše kupati zimi
Predivni Klevevž
Na sat vremena od Zagreba: Topli izvor usred prirode u kojem se najljepše kupati zimi
novac
Spar prodao lanac trgovina sportske opreme s dvadesetak poslovnica u Hrvatskoj
Poznati novi vlasnici
Spar prodao lanac trgovina sportske opreme s dvadesetak poslovnica u Hrvatskoj
Tri najveće tvrtke povlače hranu za dojenčad s tržišta!
Diljem svijeta
Tri najveće tvrtke povlače hranu za dojenčad s tržišta!
Zbrka oko udjela u Naftnoj industriji Srbije: Koliko će imati MOL, koliko Arapi, a koliko Srbija?
Prodaja dobra za JANAF
Zbrka oko udjela u Naftnoj industriji Srbije: Koliko će imati MOL, koliko Arapi, a koliko Srbija?
lifestyle
Što znači kada se pas protegne kad vas vidi?
I to ima razlog
Jeste li primijetili da se vaš pas protegne kada vas vidi, znate li što to znači?
Kardigani iz novih kolekcija koje ćemo nositi ostatak zime i na proljeće
IZ NOVIH KOLEKCIJA
15 predivnih kardigana koje ćemo nositi uz suknje, haljine, traperice i finjak hlače
TikTok reakcije na dramu Beckhamovih
Internet eksplodirao
Njih mama nije osramotila: Pogledajte reakcije s interneta na dramu Beckhamovih
sve
I EHF-u je sada jasno: Ovo su morali napraviti s Hrvatskom nakon pobjeda protiv Islanda i Švicarske
konačno!
I EHF-u je sada jasno: Ovo su morali napraviti s Hrvatskom nakon pobjeda protiv Islanda i Švicarske
Poznati Danac nakon utakmice Hrvatske: "Pa što više rade? Tako nam uništavaju rukomet"
ne može to gledati
Poznati Danac pobjesnio nakon utakmice Hrvatske: "Pa što više rade? Tako nam uništavaju rukomet"
Jeste li ovo vidjeli? Gol Hrvatske postao viralni hit, skoro broji prvi milijun, a i EHF se naklonio
genijalno!
Jeste li ovo vidjeli? Gol Hrvatske postao viralni hit, skoro broji prvi milijun, a i EHF se naklonio
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene