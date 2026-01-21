On je jedno od najprepoznatljivijih domaćih imena Gen Z-a: ''Kad sam krenuo, svi su mi se smijali...''

Oni su mladi, zgodni, uspješni i megapopularni! Influencer Borna Rastović jedno je od najprepoznatljivijih imena gen z generacije, a što se krije iza brojki, lajkanog života i jutarnjih ledenih kupki, otkriva naša Patricia Novaković za IN magazin.

Tri platforme. Milijunski doseg. 247 tisuća na Instagramu, 333 tisuće na YouTubeu, 723 tisuće na Tik Toku i više od 50 milijuna lajkova. Iza tog uspjeha stoji 25-godišnjak koji već više od deset godina dominira društvenim mrežama, a danas je jedno od najprepoznatljivijih lica Gen Z generacije i to bez konkurencije.

''Uvijek me zanimalo to kako ljudi vide moju kreativu, pronašao sam se u tome i ispunjavalo me ono što mi ljudi daju kao feedback.Prije su ljudi bili drugačiji, bilo je dosta negativne energije i drugačije se gledalo na snimanje kao posao. A danas su, moram ih pohvaliti ljudi dosta pristojnji, mislim i ja sam prema njima, koliko mogu biti, ali da, danas je to prihvaćenije'', govori influencer Borna Rastović.

Iako je na društvenim mrežama lako objaviti, a teško uspjeti, Borna od samog početka ide svojim putem. Gradi vlastiti stil i upravo je prema njemu prepoznatljiv.

''Uvijek sam težio tome da budem ja, ja. E sad trendovi dolaze novi pa se to ajde malo prati, ali u principu i ne baš. Mislim da je praćenje trendova jedna od bitnijih stvari, ali jednostavno na to gledam da to nije neka ajmo to tako nazvati, tlaka, već jednostavno tako je svijet nametnuo da je nešto trendi i samo treba ispratiti to, a u većini situacije je to nešto kul'', priča Borna.

Priznaje kako je do uspjeha došao sam, ali je jednom prilikom i on bio baš taj koji je pokrenuo viralni trend.

''Pa sjećam se, mislim da je bila 2018., snimio sam jedan video za YouTube, tko može duže izdržati pod vodom, i onak svi su to snimali. Da li sam ja to kao izmislio, vrlo vjerojatno da ne, ali znam da je to u tom trenutku bio veliki trend'', kaže.

Svjetla reflektora imaju i svoju mračniju stranu. Biti poznat među 4 zida je jedno, ali živjeti pod pogledima javnosti nešto je sasvim drugo. Čak i najobičniji trenuci, poput obroka u javnosti, katkad donose neočekivane probleme.

''Ima neugodnih scena, često. Samo im ne pridajem im toliko pažnje. Recimo kad jedem znaju biti neugodni i naporni, nasilni ljudi i ja to razumijem s njihovu stranu ali opet s one druge strane ne kužim zašto to. Ali opet sve to ishendlam na najbolji mogući način'', govori.

Društvene mreže prepune su velikih, ali i onih manjih influencera. Svatko želi svoj komadić pozornosti, što često dovodi do sukoba, loše krvi i zavisti. No, unatoč svemu, postoje i oni koji znaju prepoznati i podržati tuđi rad.

''Konkurencije ima, neki loši odnosi mislim da nisu u igri, bar s moje strane, ali ima da sve više i više danas. Danas se svi odvažuju i kreću snimati i to je kul. Ne, ne, meni je baš kul kad netko odluči odvažit se i krene snimati i kad vidim da to stvarno živi. Jer ja kad sam krenuo to snimati svi su se smijali, joj daj kaj sad ti glumiš, kaj si ti sad tu odlučio nešto snimati, a sad kad vidim da to većina ljudi počinje i to ne samo u svijetu snimanja, već i u ostalim životnim situacijama, i kul mi je da se odvažuju jer svi se nekako odvažujemo i potaknu se drugi ljudi na to''.

Iako na društvenim mrežama stvara raznolik sadržaj, posljednjih godinu dana postavio si je poseban izazov. Svako jutro u 6 sati ulazi u ledenu kupku. I dok su benefiti hladne vode za organizam svima već dobro poznati, Borna priznaje kako je ovaj ritual započeo isključivo zbog sebe - kako bi se promijenio.

''Krenuo sam to jer mi je trebalo nešto jako ekstremno da me malo opameti po pitanju tog nekog ranog ustajanja, gdje sam shvatio da se ustajem kasno i to mi se nikako nije svidjelo, pa sam si rekao:ok moram se krenuti rano ustajati kao normalan svijet, želim proživljavati jutra, a ne ustajati se u 10, 11, plus nisam nikad u životu nešto u kontinuitetu jako dugo napravio bez da stanem...jako me to živciralo, i zato sam se odlučio na to, jer eto trebala mi je takva šamarčina i jako sam ponosan na sebe sad kad sam to napravio'', priča nam,.

Veliki iznosi, naizgled lagodan život, no što ako sve to stane?

''Pa dosta stvari me jako zanima, recimo zanima me posao policajca, vatrogasca, nogometni trener, možda neki fitness, ne mogu dati pametniji odgovor, ali to je ono što uvijek gledam i mislim si wow''.

A tko je najveća podrška?

''Mislim da ne bi bilo fer da izdvajam nekog, ali mogu biti zahvalan što su svi kojima sam okružen podrška''.

Može li se zaraditi od društvenih mreža, može li se živjeti lagodno od toga?

''Pa može, stvarno da, ako se radi kvalitetno i u kontinuitetu, da budemo aktivni, i može se dobar mjesečni iznos zaraditi, ali ako se ide s ciljem da se zaradi u 99% slučajeva da ništa od toga''.

O kojim iznosima govorimo?

''Po par tisuća neto, to je neki okviran iznos''.

Gdje se vidi kroz njekih 5 - 10 godina? Vidi li se i dalje u kreiranju sadržaja za društvene mreže ili bi ipak nastavio drugim putem?

''Što se tiče stalnih ili ti primarnih prihoda ne znam da li će to biti ovo što sad radim, što je apsolutno ok, ali se i dalje vidim u tom nekom svijetu, jer ja to radim od svoje 16.godine i meni je ta kamera i sve to tako super..imam neke ideje i vrlo vjerojatno će to ostati u toj špranci snimanja, samo za drugo tržište, ali za 5-10 godina se vidim se sa svojom djecom i svojom ženom'', govori nam Borna.

Danas je influencer kojem je glazba i dalje važan dio njegova izražaja, jer je upravo tim putem krenuo prije jednog desetljeća. No, iako je budućnost, nepredvidiva jedno je sigurno, ovim tempom Bornu čeka svijetla budućnost, ili pod reflektorima ili u miru vlastitog obiteljskog doma.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

