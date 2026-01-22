Koji naš glumac stoji iza imaginarnog lika i Bečke škole koja osvaja društvene mreže?

On je ravnatelj. Svojim pričama vraća nas u školske klupe, ali i donosi osmijeh na lice. On je Eugen, a njegova Bečka škola osvaja društvene mreže. Glumac koji stoji iza ovog imaginarnog lika je Stjepan Perić. Otkriva i kako je zaživjela ideja o skečevima koji spajaju školstvo, Austro-Ugarsku i Zagreb. Što o novoj ulozi misle njegovi sinovi, zna naša Jelena Prpoš, a sve možete saznati u prilogu IN magazina.

Kako bi potpuno ušao u lik Eugena Mohorovičića Katančića, srednjeg imena Oktavijan, za početak, ovom su glumcu potrebni sada već prepoznatljiv brk, pokoja sijeda vlas i istančan modni ukus.



''Ja se nadam da se oblačim drugačije od Eugena. Čujte, rutina je važna. Ja volim glumačke transformacije, i brkove i sijedu kosu i malo hodat drugačije, pričat drugačije, boja glasa, meni je to zabavno'', govori nam Stjepan Perić.

No čini se kako su školske anegdote ovog ravnatelja uklopljene u takozvani mocumentary, pseudodokumentarac, zabavne i brojnim drugima. Njegova Bečka škola osvojila je društvene mreže. No mnogo je pozitivnih komentara i od onih Stjepanu najbližih.

''Moj jednogodišnjak pjevuši melodije, moj petogodišnjak ponavlja rečenice i hoće se igrat da je on učitelj, a moja žena uživa, smije se i gleda video po nekoliko puta i pričamo o svemu'', priča nam glumac.



Sve to dobar je pokazatelj da bi ovi šaljivi skečevi jednom mogli dobiti i svoju produženu verziju te postati uspješna serija. Scenarij je u razvoju, a ideju o pomalo taštom, ali nadasve simpatičnom ravnatelju, koji obožava Austro-Ugarsku i želi stvoriti pravu Bečku školu, supotpisuje redatelj Daniel Kušan.

Prije nego što je diplomirao glumu, Stjepan je upisao pravo. No srce je bilo jače i nikad nije požalio što je tako odlučio.



''U osnovnoj školi sam bio odličan, onda me pubertet oprao pa sam bio vrlo dobar, na akademiji ne znam koji sam imao prosjek ocjena'', priča nam.



Bečka škola s mnogo ironije, apsurda i prepoznatljivih školskih situacija secira hrvatsko školstvo. No i grad Zagreb.

''Eugen voli Zagreb više nego ja, on gleda kroz ružičaste naočale. Mene neke zagrebačke rane peku, njega ne. Mislim da je to lijepo i čisto, sviđa mi se kako on gleda Zagreb''.



Glavnina radnje odvija se, a gdje drugdje nego u školi. Kao kulisa poslužila je ona u Pregradi. A ondje, uz neizostavne učenike i ravnatelja, i drugi su vrlo živopisni zaposlenici.



A u stvarnom životu ovaj glumac ne bi mogao funkcionirati bez svoje obitelji. Sa suprugom Jelenom, također glumicom, u braku je 11 godina, a njihovi sinovi najveća su mu radost.



''Teže je bit otac nego što sam mislio da je. Ali je i ljepše, kao da djeca skidaju slojeve sa nas, naših emocija i duše, neki tako lijepi osjećaj da nisam mogao ni zamislit'', priznaje nam.

Samo pozitivne osjećaje u ljudima će nastaviti buditi i Eugen. Baš kao i njegova Bečka škola, kojom odzvanja zvuk pisaće mašine i čije zvono će, sigurni smo, zazvoniti još mnogo puta.

