Stotine čekale na ulaz: Josip Ivančić energičnim nastupom bacio splitske studente u domoljubni trans

Josip Ivančić nastupao je pred punim gledalištem splitskog Kampusa, dovevši publiku do delirija.

Najposjećeniji party koji organizira Studentski centar u Splitu dosegnuo je vrhunac u srijedu navečer kada se na pozornicu popeo "princ dijaspore" Josip Ivančić i okupljenu masu doveo do delirija energičnom izvedbom najvećih domoljubnih i zabavnih hitova u vlastitom aranžmanu.

Ovo je bio tek prvi u nizu velikih koncerata koje Josip odrađuje ove jeseni zajedno s bivšim Thompsonovim bendom.

Velika gužva pred ulazom stvorila se već oko 20 sati, a neki su strpljivo čekali u redu čak jedan sat samo da uđu na koncert.

Dupkom ispunjen splitski Kampus, s oko 2000 odlično raspoloženih posjetitelja, tresao se od energije i domoljubnog zanosa zahvaljujući kojem je Josip Ivančić kroz godine skupio vojsku obožavatelja. Pjevač se doista potrudio prirediti bogat repertoar domoljubnih pjesama te okupljenim studentima donio dašak rodnog kraja. U toj atmosferi ljubavi prema pjesmi i domovini, osjetilo se koliko je nedostajao publici, ali i ona njemu. Nakon koncerta upućeni su mu brojni komentari i poruke na društvenim mrežama kako bi češće trebao nastupati.

Velika posjećenost koncerata i nagrade publike redaju se jedna za drugom. Za nedavni duet „Na kamenu rođen“ s Hrvatskim ružama, koji je već istoga dana nakon objave postao veliki hit i došao na vrh trendinga na YouTubeu, sve popularniji splitski pjevač okitio se prestižnom nagradom "Cesarica" za hit rujna.

Riječ je o pjesmi koju je on sam snimio prije deset godina, a napisao ju je i uglazbio čuveni autor Nenad Ninčević, koji je, kao šef benda Hrvatske ruže, ovoga ljeta pripremio njezinu novu, osvježenu verziju. Ova uspješna suradnja dvojice kreativaca Ninčevića i Ivančića tek će dobiti pravi zamah jer spremaju puno novih zajedničkih pjesama koje će uskoro ugledati svjetlo dana.

Veliki glazbeni povratak Josipa Ivančića pokazao se kao pun pogodak među domaćom publikom koja je s oduševljenjem dočekala povratak prepoznatljivog glasa, emocije i energije koje donosi samo on.

"Naučio sam tijekom godina da kad staneš pred svoju publiku, moraš dati od sebe maksimum da kući nakon koncerta svi odu puni dojmova i umorni od zabave. Tad si napravio posao. Ako nakon tvog koncerta odu dalje u neku diskoteku, ne radiš dobro svoj posao", podijelio je svoju radnu filozofiju ovaj popularni pjevač Josip Ivančić koji već priprema veliki koncert u Zagrebu, a najava njegovog nastupa na legendarnoj "Hrvatskoj noći" u Frankfurtu 15. studenoga izazvala je pravu euforiju zainteresirane publike na društvenim mrežama.

