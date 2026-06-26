Kakav izazov! Amerikanac koji obnavlja bunker u Hrvatskoj upustio se u dosad najteži posao

Justus Reid pokazao je novu fazu obnove svog bunkera u Hrvatskoj, gdje je započeo izgradnju drvenih stepenica prema budućoj prostoriji na krovu.

Najpoznatiji Amerikanac u Hrvatskoj Justus Reid, koji posljednjih mjeseci dokumentira obnovu starog bunkera u Hrvatskoj, pokazao je pratiteljima novu fazu svog ambicioznog projekta.

Nakon što je riješio dovod vode i pripremio teren za infrastrukturu, sada se posvetio unutrašnjosti bunkera, gdje je započeo izgradnju stepenica koje će voditi do potpuno nove prostorije.

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Na početku videa Justus priznaje da mu je cijeli projekt promijenio pogled na život: "Moj bunker od 8000 eura potpuno je promijenio moj pogled na život. Ponekad moraš srušiti stvari kako bi ih ponovno izgradio još bolje nego prije."

Justus Reid - 5 Foto: Instagram Screenshot

Objasnio je da je zbog postavljanja novih vodovodnih cijevi cijelo zemljište moralo biti raskopano, pa su posvuda nastali rovovi i velike rupe. Dok se njegov susjed Vedran bavi vanjskim radovima, Justus je preuzeo uređenje unutrašnjosti bunkera.

Jedan od najvećih izazova bio je osmisliti kako iskoristiti ravan krov bunkera. Plan je na njemu izgraditi dodatnu prostoriju, a kako bi se do nje moglo doći, potrebno je napraviti unutarnje stepenice. Zbog toga će izrezati dio betonskog stropa i otvoriti prolaz prema budućem katu.

Iako priznaje da nije profesionalni stolar, odlučio je sam izraditi stepenice od hrastovog drva.

Justus Reid - 2 Foto: Instagram Screenshot

Justus Reid - 1 Foto: Instagram Screenshot

"Potpuni sam amater, ali i prije sam radio razne stvari od drva i mislim da ovo mogu napraviti", rekao je.

Međutim, posao nije prošao bez poteškoća. Od ukupno jedanaest stepenica čak je pet morao ponovno izrađivati jer ih je prvi put pogrešno izrezao.

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Dok je Justus radio u bunkeru, njegov susjed Vedran nastavio je s velikim zahvatima na parceli. Izgradio je parkiralište za tri automobila, za što je bilo potrebno nekoliko tisuća eura i čak 75 tona šljunka kako bi se izravnao strmi teren, nakon čega je uslijedila ugradnja septičke jame.

Justus Reid - 3 Foto: Instagram Screenshot

Uz dodatne radove, stvoreni su preduvjeti za sljedeći veliki korak – izgradnju kupaonice.

Justus priznaje kako tek sada shvaća koliko je posla potrebno da bi voda potekla iz slavine.

"To su stvari o kojima nikada ne razmišljamo kada koristimo tekuću vodu. Stvarno sam zahvalan što sada razumijem kako sve to funkcionira", rekao je.

Justus Reid - 6 Foto: Instagram Screenshot

Justus Reid - 7 Foto: Instagram Screenshot

Iako ga još čeka mnogo posla, od dovršetka stepenica i kupaonice do uređenja okoliša, influencer ne skriva oduševljenje napretkom. Njegov projekt obnove bunkera iz dana u dan prati sve veći broj ljudi, a svaka nova epizoda pokazuje koliko je truda potrebno da se zapušteno sklonište pretvori u funkcionalan dom.

Kako izgleda model kako bi uredio bunker, pogledajte OVDJE.

Reida smo ranije pratili kako obnavlja klet od 5000 eura, a koliko je potrošio na renovaciju, pogledajte OVDJE.

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