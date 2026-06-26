Siniša Vuco javio se za IN magazin iz Venezuele nakon potresa: "Mene kao da je netko maljem udario''

Dva snažna potresa pogodila su Venezuelu. Tlo se treslo, zgrade su se rušile, a brojni su izgubili svoje živote i domove. U toj južnoameričkoj zemlji živi i oko pet tisuća Hrvata, a onamo često odlazi i naš glazbenik Siniša Vuco. Koliko ga je sve to šokiralo i zašto su mu oni jedan od najdražih naroda, otkrio je našoj ekipi.

Dva razorna potresa pogodila su Venezuelu. Potres magnitude 7,2 pogodio je područje oko 160 kilometara zapadno od Caracasa u srijedu navečer, a manje od minute kasnije uslijedio je još jedan, magnitude 7,5, najjači od 1900. godine. Ljudske žrtve su velike, a mnogi su ostali bez svojih domova.

Podrhtavanja tla uznemirila su stanovnike, ali i one koji ovu zemlju doživljavaju kao svoju. Siniša Vuco posljednje tri i pol godine dosta vremena provodi upravo ondje.

"Mene kao da je netko maljem udario. To nije bio šok, to je bila ljutnja. Zašto se to dogodilo baš tu? Jer ta je država zaslužila da se digne. Pa to je najbogatija država, to je ogromna država, sve skupa površinski, blizu 30 milijuna ljudi. To je ono kao kad u sportu krene rezultat dobro pa onda dobiješ neki glupi gol. Mislim, glupa je usporedba, ali kao kad pjesma ide dobro uživo pa bubnjar pogriješi tempo. Usporedbe su možda malo čudne, ali osjećam neku ljutnju sad kada se dogodio taj uzlet."

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In Magazin: Venezuela - 6 Foto: In Magazin

In Magazin: Venezuela - 4 Foto: In Magazin

Za Vucu, koji Venezuelu poznaje iz neposredne blizine, vijest o potresima došla je u trenutku kada je, kako kaže, vidio znakove oporavka zemlje.

"Zadnjih pola godine Venezuela je, ja znam po tom dijelu grada u kojem sam ja, doduše velika je razlika između Karipskog otoka, koji je velik kao tri Brača, ali vidim da se dosta gradi, dosta se radi, uljepšavaju se bazeni, ograde. Nikada nije bilo tako. Ja sam bio strašno sretan kad mi kažu iz kućnog savjeta, a onda vidim da se non-stop nešto radi. Znači, živnula je situacija, i gospodarski i politički se smirilo i sve je dobro. Ja moram priznati, reći ću, mene ne zanima tko što misli, vidim da su druge države vrlo korektne prema Venezueli."

Podrhtavanje se osjetilo i na otoku na kojem Vuco ima dom, no prema informacijama koje je dobio nije bilo štete.

In Magazin: Venezuela - 5 Foto: In Magazin

"Za usporedbu, to je kao kad je bio potres u Sisku i Zagrebu, a ovo je, recimo, udaljenost kao do Makarske. Moji djelatnici su jučer, to je kod nas bilo rano jutros, sa mnom kontaktirali jer treba napraviti neke radove, mijenjaju osigurače u stanu i tako dalje. Rekli su mi da se na Isla Margariti, u gradu Porlamaru, osjetilo blago podrhtavanje. Nema materijalne štete, sve je u redu jer je udaljenost skoro 500 kilometara."

Ovo je najrazorniji potres u proteklih sto godina, a šteta koju potresi ostavljaju mjeri se godinama. Vuco se nada da će Venezuela ovu krizu proći sa što manje žrtava.

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"Velika je to katastrofa za bilo koju zemlju, za bilo koji narod. Venezuelanci su jedan dobroćudan narod i dobri su ljudi, imaju dušu. Ja želim da ovo sve prođe sa što manje ljudskih žrtava."

In Magazin: Siniša Vuco - 1 Foto: In Magazin

Za Vucu Venezuela nije samo mjesto na karti. Kaže da ga uz nju vežu ljudi i njihova posebna toplina.

"Venezuelanci su narod koji ima dušu. Ja sve mogu biti, ali moje pjesme imaju dušu. Odrastao sam uz Mišu Kovača, koji mi je rekao: 'Vuco, imaš dušu. Mogu ti savinuti kičmu, ali ti je nikad neće slomiti.' I Venezuelanci su narod koji ima dušu i nisu narod koji gleda druge narode."

Mnoge zemlje poslale su svoje spasilačke službe.

In Magazin: Venezuela - 4 Foto: In Magazin

In Magazin: Venezuela - 1 Foto: In Magazin

Dok se stanje na terenu prati, Vuco šalje poruku solidarnosti zemlji koju je, kaže, prihvatio kao svoj drugi dom.

"Moja je želja da što više dobronamjernih država pomogne Venezueli, da se solidarizira s narodom koji je to zaslužio. To je zemlja koja ima prekrasne ljepote. Ja sam na karipskom dijelu..."

Potresi su još jednom podsjetili koliko su priroda i sudbina nepredvidive. A za Sinišu Vucu Venezuela ostaje zemlja kojoj je, kaže, sada najpotrebnija potpora.

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