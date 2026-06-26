Supruga vatrenog pokazala kako krati vrijeme u Kanadi do nove utakmice Hrvatske

Adriana Ćaleta-Car sa sinovima Maurom i Felipeom nakon pobjede Hrvatske nad Panamom iskoristila je boravak u Kanadi za obilazak Toronta i slapova Niagare.

Dok je Duje Ćaleta-Car s hrvatskom nogometnom reprezentacijom poslije važne pobjede protiv Paname u drugom kolu Svjetskog prvenstva već otišao u kamp u Alexandriji, njegova supruga Adriana Ćaleta-Car slobodno je vrijeme iskoristila za istraživanje Kanade sa sinovima Maurom i Felipeom.

Lijepa manekenka je na društvenim mrežama podijelila niz fotografija i videa s obiteljskog izleta koji je oduševio njezine pratitelje.

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Adriana Ćaleta-Car na Instagramu - 7 Foto: Adriana Ćaleta-Car/Instagram

Adriana Ćaleta-Car na Instagramu - 4 Foto: Adriana Ćaleta-Car/Instagram

Prva postaja bili su impresivni slapovi Niagare, gdje je pozirala ispred jednog od najpoznatijih prirodnih čuda svijeta, dok su Mauro i Felipe sa zanimanjem promatrali moćne slapove i uživali u svakom trenutku izleta. Mališani su bili posebno oduševljeni prizorom, a ponosna mama zabilježila je njihove reakcije.

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Osim obilaska Niagare, obitelj je istražila i Toronto. Adriana je pokazala kako dan započinju u omiljenom kafiću, dok su dječaci uživali u doručku, a tijekom leta zabavljali su se crtanjem i edukativnim igrama. Na ulicama kanadske metropole nisu skrivali navijački duh – Mauro je ponosno nosio hrvatski reprezentativni dres s prezimenom svog oca i brojem 5, dok su zajedno prošetali ispred znamenitog ulaza Exhibition Placea.

Adriana Ćaleta-Car Foto: Instagram

Adriana Ćaleta-Car i sestra Antonela Foto: Instagram

Duje i Adriana Ćaleta-Car - 1 Foto: Adriana Ćaleta-Car/Instagram

Influencerica je pratiteljima pokazala i djelić vlastitog vremena za odmor pa je pozirala uz bazen luksuznog hotela s pogledom na prepoznatljivi CN Tower, a modne kombinacije i atraktivne lokacije izazvale su brojne komplimente na društvenim mrežama.

Fotografije iz Kanade još jednom su pokazale da Adriana uspješno spaja navijanje za supruga i obiteljske avanture. Dok Duje s Vatrenima nastavlja lov na dobar rezultat na Svjetskom prvenstvu, ona se pobrinula da njihovi sinovi iz Kanade ponesu uspomene koje će pamtiti cijeli život.

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