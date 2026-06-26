Ricchi e Poveri ekskluzivno otkrili što misle o hrvatskoj publici i povratku u Lijepu Našu!

U svijetu glazbe, gdje nostalgija susreće bezvremenske hitove, postoji ime koje već desetljećima spaja generacije – Ricchi e Poveri. Angela i Angelo iz legendarnog talijanskog sastava još su jednom dokazali da su godine samo broj. Jučer su pjevali u Splitu, a danas su u ekskluzivnom razgovoru s našom Anamarijom Alebić zapjevali hit Sarà perché ti amo, naučili prvu hrvatsku riječ i otkrili tajnu dugovječnosti.

Popularni duo Angela i Angelo iz slavnog talijanskog pop sastava Ricchi e Poveri na moru su "punili baterije" prije koncerta.

"Kada nam je naš menadžer Danilo Mancuso rekao da idemo u Split, bilo je vikanja."

"Jutros smo se i kupali u moru. Prošlo je mnogo godina otkad sam posljednji put ušla u more. Predivno, krasno more."

Angelo je zakoračio u osmo desetljeće života, a Angela mu se pridružuje za dvije godine. Na sceni su od 1967., a nastupom u Splitu dokazali su da su godine za njih samo broj.

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In Magazin: Ricchi e Poveri - 5 Foto: In Magazin

"Snalazim se. Tu je radost. Energija je ono što pomaže da se živi bolje. To je savjet koji dajem svima. Čak i njemu to kažem'', govori Angela.

Bend je osnovan u Genovi, a proslavili su se hitovima Sarà perché ti amo, Mamma Maria i Che sarà.

Njihova glazba obilježila je sedamdesete i osamdesete godine, ali priča tu ne staje. I danas, s istim žarom, vraćaju se na pozornice i dokazuju da strast prema glazbi nema rok trajanja.

In Magazin: Ricchi e Poveri - 4 Foto: In Magazin

Angela i Angelo, glasovi koji su obilježili eru talijanskog popa, komentirali su i hrvatsku publiku.

"Doista, doista su slatki. Oni su divni."

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"Vrlo jednostavni, vrlo dragi ljudi. Mi smo doista slični, mi Talijani i Hrvati'', dodaje Angelo.

Kažu kako se u Split vraćaju sljedeće godine na odmor, a ovoga ih je puta ugostio Tomislav Mrduljaš.

In Magazin: Ricchi e Poveri - 6 Foto: In Magazin

In Magazin: Ricchi e Poveri - 3 Foto: In Magazin

"Oduševljeni su prostorom, oduševljeni su dočekom. Kažu da su se kupali cijelo poslijepodne i da je to prvi put nakon osam godina da su se okupali u moru. To nam je vrlo drag trenutak. Pripremali smo se dugo i učinili sve što su tražili, ali kada su stigli, pokazali su se kao vrlo jednostavni ljudi, pa nam je s njima bilo lako. Naravno, kao pravi profesionalci tražili su određene stvari koje smo morali ispuniti."

Sretno Angeli i Angelu, veselimo se ponovno ih vidjeti na našoj obali. Pozornicu u Galeriji Meštrović danas prepuštaju Jeleni Rozgi, zatim Zorici Kondži, a u nedjelju će domaći glazbenici predstaviti nove pjesme.

In Magazin: Ricchi e Poveri - 2 Foto: In Magazin

In Magazin: Ricchi e Poveri - 1 Foto: In Magazin

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