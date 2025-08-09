Skandal na filmskom festivalu u Šibeniku! Najavljivali holivudskog glumca, on se nije pojavio

Bill Murray nije došao na 2. Croatia International Film Festival koji organizira Ella Mische, glumica, redateljica i spisateljica trogirskih korijena.

Sinoć je u Šibeniku otvoren 2. Croatia International Film Festival kojeg organizira Ella Mische, glumica, redateljica i spisateljica trogirskih korijena.

Festival je započeo projekcijom američkog filma ''Prijatelj'', u kojem glavne uloge igraju Bill Murray, Naomi Watts i pas doga, a prije same projekcije održana je šetnja crvenim tepihom i ceremonija otvaranja.

No, iako je atmosfera trebala biti glamurozna, događaj je obilježio jedan veliki minus. Pompozno najavljivani Bill Murray od strane organizatorice Mische uopće se nije pojavio, prenosi Slobodna Dalmacija.

Mnogi su upravo zbog njegova dolaska kupili ulaznice (dnevna stoji 45 eura, a za sve dane festivala od 8. do 11. kolovoza - 275 eura) no ostali su vidno razočarani.

Ella Mische nije dala nikakvo objašnjenje za izostanak slavnog glumca.

Još veći problem za dio publike bio je taj što film prikazan na hrvatskom festivalu i to u hrvatskom gradu nije bio titlovan na hrvatski jezik zbog čega je uslijedio još jedan šok za gledatelje, što je izazvalo nezadovoljstvo i zbunjenost u publici, piše Slobodna.

Tko je Ella Mische?

Kći je Trogiranke s američkom adresom Tommi Mischell, koja je od prošle godine nova direktorica Festivala dalmatinske šansone.

Prošlogodišnje izdanje festivala pod njenim vodstvom također je prošlo neslavno. Pobjednicom je prema glasovima publike proglašena pjevačica iz Sinja, Duška Brčić-Šušak, iako se kasnije naknadno saznalo da je to zapravo bio Mladen Grdović.

