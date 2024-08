Skandal sa šibenskog festivala i dalje se ne stišava, Sinjanka kojoj je oduzeta nagrada ima poruku za Grdovića!

Skandal sa šibenskog festivala "Večer dalmatinske šansone" i dalje se ne stišava. Pobjednicom je proglašena mlada Sinjanka Duška Brčić Šušak, a onda joj je nagrada oduzeta i dodijeljena Mladenu Grdoviću. Pjevačica je Kralju bevande sada javno poslala prijedlog kako joj se može odužiti i poručila - ''rukavica je bačena''.

Sinjanka Duška Brčić Šušak debitirala je na 27. šibenskom festivalu Večeri dalmatinske šansone i proglašena pobjednicom, a onda je sutradan uslijedio šok. Nagrada joj je oduzeta i dodijeljena Mladenu Grdoviću.



''Prvo sam bila malo u šoku kad su me nazvali, ali poslije sam se našalila na tu temu jer nam to jedino preostaje. Reagirala sam tako da je došla Nova TV u Sinj, imali smo neki intervju, ja sam po njima poslala nagradu jer su oni svakako išli kod Tommi Mischell, direktorice i organizatorice festivala, onda sam ja rekla ponesite to molim vas da se sad ne zezamo sa poštama i expressom pa bolje da vi to odnesete u moje ime'', ispričala je Duška Brčić Šušak.



Organizatori su naknadno objasnili da je došlo do pogreške pri objavi pobjednika, a ova simpatična pjevačica nije dugo dvojila vratiti nagradu ili ne.



''Mene je nazvala oko 12 sati popodne organizatorica Tommi Mischell i javila mi da se dogodilo nešto s QR kodovima, da su zamijenili ili krivo prebrojali glasove i ja sam odmah rekla ''Naravno da vi istinu morate reć!'', nije to uopće bilo upitno. Ali evo ispalo je zapravo super. Meni je ispalo dobro. Mi se sad baš zezamo, ja i prijateljice, kako su novine pune mene, iskačem iz paštete, a moja ekipa govori ''Strah me otvoirt frižider da tebe ne bi našpli u frižideru!'', govori.



Nagrada je ipak uručena Mladenu Grdoviću, no Duška ima plan kako mu se ''osvetiti''.



''Nismo se čuli ja i gospodin Mladen. Ja sam njemu čestitala, evo sad ovim putem mu čestitam ponovno, ipak je on ikona naše dalmatinske pisme. Ja sam rekla u intervjuu, eto ako Bog da, ako se sve poklopi, ja i on ćemo imat duet dogodine, baš za Šibenik, zove se ''Ko prvi, njegovo!'' Pa vidjet ćemo, nije ništa odgovorio, ali sigurna sam da je on to pročitao, a možda i odgovori, tko zna, rukavica je bačena...'', šali se Duška.



Duška je osvojila i nagradu za najbolju interpretaciju, a svojim nastupom u Šibeniku itekako je zadovoljna.



''Ja sam stvarno uživala i mislim da sam dosad najbolje i otpjevala svoju baladu ''Za njega'', ponosna sam. Čak sam imala i malu situaciju s haljinom, zaopravo uopće nisam znala šta će me čekat, dala sam svojoj prijateljici Ivani Cvrlje da mi sašije haljinu i došla je pola sata prije mog nastupa. Tako da je bilo sve nekako na paniku, ali meni inače kad se stvari dogode spontano to ispadne uvijek najbolje. Ja se nisam ni pripramala za Šibenik nešto veliko, niti upjavavala, ja to ništa ne radim. Ja sam, samo izašla i bila sam prva. Prva sam izašla na pozornicu i samo sam rekla ''Duška, ovo je tvojih 5 minuta'', a bome nije bilo 5 nego je prošlo evo koliko već dana od Šibenika i još traje!'', govori.



Čini se da je pred ovom energičnom Sinjankom uzbudljiva glazbena karijera.

