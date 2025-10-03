Baby Lasagna dirnut velikim činom obožavateljice, ovo neće zaboraviti!

Baby Lasagna na svojem Instagramu je reagirao na tetovažu jedne finske obožavateljice koja je na biceps dala nacrtati njega samog.

Baby Lasagna, najveća glazbena senzacija regije u posljednjih godinu dana, ponovno je pokazao koliko je povezan sa svojom publikom. Naime, jedna njegova obožavateljica odlučila je učiniti nesvakidašnji potez – tetovirati njegov lik na desni biceps.

Fotografija impresivne tetovaže, koja prikazuje pjevača u prepoznatljivom energičnom i buntovnom izrazu lica, osvanula je na Instagramu, a Baby Lasagna, i sam ljubitelj tetovaža, odmah ju je podijelio na svom profilu.

Uz objavu je kratko napisao: "Crazy" (ludo), ne skrivajući iznenađenje i oduševljenje ovim činom.

Aini Hirvi je Baby Lasagnina obožavateljica iz Finske, a na njezinim društvenim mrežama može se vidjeti kako je bila na njegovom koncertu u Helsinkiju, slikala se s njegovim merchandiseom, ali i imala ga kao svoj najstreamanijeg izvođača na Spotifyju.

Nije prvi put da Baby Lasagna reagira na poteze svojih obožavatelja, ali ovakva posveta sigurno će mu ostati u posebnom sjećanju. Pokazao je da cijeni svaku gestu i da ga strast njegovih fanova motivira da bude još bolji i glasniji na sceni.

