Ovi preslatki blizanci proslavili su 11. rođendan, a njihov odnos topi i najtvrđa srca

Monegaški kraljevski blizanci Jacques i Gabriella proslavili su 11. rođendan, a kako odrastaju, sve više na vidjelo izlaze njihove različite naravi.

Monako slavi veliki dan! Princ Jacques i princeza Gabriella, blizanci princa Alberta II. i princeze Charlene, navršili su 11 godina, a Kneževska palača obilježila je taj poseban trenutak objavom predivnih novih portreta koji su oduševili obožavatelje diljem svijeta.

Fotografije je snimila renomirana umjetnica Vanessa von Zitzewitz, a prikazuju blizance u elegantnim bijelim kombinacijama — jednostavno, kraljevski i savršeno.

Prva fotografija prikazuje Jacquesa i Gabriellu zajedno, odjevene u bijelo, dok princ nježno drži ruku oko sestre. Slijedi samostalna fotografija princa Jacquesa - ozbiljnija, "kraljevskija", s pozom "rukom na bradi", dok nosi bijeli pleteni pulover. Treća fotografija u galerije ističe princezu Gabriellu u svjetlucavoj, bijeloj haljini, gdje pozira jednako elegantno kao i njezin brat.

Objava je popraćena istom porukom na francuskom i engleskom, zaželivši rođendan najiščekivanijoj djeci u Monaku.

Iako su zajedno ušli u kraljevski svijet, princ Albert više je puta istaknuo da su njih dvoje potpuno različiti. I dok je Jacques, koji je prijestolonasljednik unatoč tome što je dvije minute mlađi od sestre, poznat kao tiši, promišljeni i oprezni, njegova blizanka je otvorenija, pričljivija i kreativnija.

Albert, koji je dugo godina slovio za jednog od najpoželjnijih neženja, opisao je sina kao "promatrača koji voli procijeniti situaciju prije nego što djeluje, a kad djeluje, iznenadi sve", dok je za kćer rekao kako "ima dar govora i velika je obožavateljica pjesme i plesa".

Blizanci pohađaju Institut François d’Assise–Nicolas Barré u Monaku, poznatu dvojezičnu školu. Tečno govore francuski i engleski, a navodno uče i talijanski. Njihova mama Charlene, koja je prije udaje bila olimpijska plivačica, potiče ih na sport — posebno plivanje, gimnastiku i boravak u prirodi.

Iako su tek sada navršili 11 godina, već sada sudjeluju u brojnim službenim događanjima, od obilježavanja Nacionalnog dana Monaka, vjerskih i humanitarnih inicijativa te sudjelovanje u božićnim tradicionalnim aktivnostima. Jacques već sada prati oca kako bi učio protokolarne dužnosti, dok dvije minute starija Gabriella često krade pozornost javnosti svojim spontanim ponašanjem, kao princ Louis u Ujedinjenom Kraljevstvu. Osim toga, Gabriella voli crtati, a ranije je mama Charlene objavljivala njezine male "modne skice" koje su oduševile internet.

Novi portreti otkrivaju koliko su princ Jacques i princeza Gabriella odrasli, ali i koliko su posebni, svaki na svoj način. On je budući vladar koji polako ulazi u svoju ulogu, a ona srce i energija obitelji, princeza s izrazitim umjetničkim talentom.

Kraljevski blizanci Monaka svakim svojim javnim pojavljivanjem osvajaju sve više simpatija, a njihova priča tek se počinje razvijati.

