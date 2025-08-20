Znate li tko je ovaj dječak? Danas je naš poznati influencer

Prije početka nove školske godine, domaći influencer Marko Vuletić objavio je fotografije od svog prvog dana škole.

Popularni influencer Marko Vuletić oduševio je svoje pratitelje na društvenim mrežama objavom fotografija iz djetinjstva, prisjetivši se svog prvog dana škole.

Vuletić, koji je nedavno uplovio u poduzetničke vode otvorivši trgovinu trajnog nakita, u sklopu jednog videa je objavio nekoliko fotografija, kako bi obilježio skorašnji početak nove školske godine.

Galerija 21 21 21 21 21

Marko Vuletić - 3 Foto: Instagram

Marko Vuletić - 2 Foto: Instagram

Marko Vuletić - 4 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Kako izgleda Gršina supruga? Lijepu plavušu pokazao je posebnim povodom

"Ovo sam ja na prvi dan škole. Nisam ni znao koliko ću plakati kada treba podcrtavati glagole i računati kasnije sinuse i kosinuse, ali sam se veselio što sam krenuo u školu. Bio sam frajer", ispričao je u videu.

Marko Vuletić Foto: Instagram

Marko Vuletić na Instagramu Foto: Instagram

Marko Vuletić - 3 Foto: Marko Vuletić/Instagram

U komentarima ispod objave javili su se njegovi pratitelji koji su se i sami sjetili svog prvog dana škole.

"Najdraža uspomena mi je to što smo kao razred do kraja bili jako složni, voljeli se, stalno družili i evo dan danas se s puno njih čujem i fale mi ti ljudi", "Najdraža uspomena mi je puding za užinu u metalnim šalicama i čaj od šipka", "Najljepša uspomena su mi oni leptirići u trbuhu tik prije kretanja pred školu i ulaska u razred da upoznam nove prijatelje", stoji među mnogim komentarima na Markovu objavu.

Nedavno je kupio stan, a kako izgleda, pogledajte OVDJE.

U travnju je završio na operacijskom stolu, o čemu više pročitajte OVDJE.

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Zanimljivosti Znate li čije li ovo sin? Mama mu je jedna od najvećih zvijezda kultne serije

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Celebrity Tko je Hrvatica s američkom adresom? Sićušni bikini istaknuo je njene bujne obline

Pogledaji ovo Celebrity Justin Bieber izgubio živce pred svima? Fotke nemilog incidenta kruže internetom

Pogledaji ovo Celebrity Enis Bešlagić ostvario nešto što još nitko nije na ovim prostorima: ''Ovo je povijesni trenutak...''