U nedjelju palimo prvu adventsku svijeću: Kako napraviti adventski vijenac lako i brzo?

Ovaj vikend je prva nedjelja adventa, a vijenci samo što nisu spremni za blagdanski stol. Prva svjećica koju ćemo zapaliti bit će ona nade. Kod adventskih vijenaca najvažniji su simetrija i boje, a posebna kreativnost krije se u detaljima. To jako dobro zna obitelj iz Gornje Stubice. Svi članovi uključeni su u posebnu priču izrade od cvijeća koje uzgajaju. Poput vilenjaka u Tvornici Djeda Božićnjaka ovih dana užurbano rade, a posjetila ih je i naša Matea Slogar.

Vrijedne ruke obitelji Novosel u predbožićno vrijeme rade punom parom. Ovaj prizor podsjeća na kakvu božićnu radionicu u kojoj vilenjaci užurbano rade, kako bi sve bilo spremno na vrijeme. Tako se za prvu adventsku nedjelju pripremaju i vijenci u ovoj obitelji, a specifično je što je sve domaće proizvodnje. Od svijeća i cvijeća do košarica od drveta. Svatko ovdje ima svoje zaduženje, kako bi sve išlo kao po špagi. Sve počinje od mame Jasna.



''Mi danas radimo vjenčić od tatarike, kad ga ja opletem on ide dalje do moje kćeri, ona će stvaiti dodatne ukrase, mašnice i to je to'', objasnila je Jasna Novosel.

''Danas imam pripremljenu tatariku, ona je u zadnje vrijeme najpopularnija biljčica koja se koristi za izradu adventskih vijenaca. Skupili smo je na vrijeme, osušili i sad dolazi vrijeme da je upletemo u vjenčić''.Na svaki vijenac dolaze, naravno, i 4 adventske svijeće. Predstavljaju nadu, mir, radost i ljubav. Završna je to faza koju odrađuje Jasna.

''Stavit ću crvenu mašnu i nekoliko pamuka. I to je u principu jednostavan vjenčić, ali jako efektan'', govori Magdalena Novosel Gmajnić.

Svaki kotačić ovdje je važan pa nam Magdalena objašnjava kako ova složna obitelj funkcionira.



''Nas je 5 u obitelji i svatko ima zaduženje. Ja i mama smo najviše u dekoriranju i aranžiranju, braća odgovaraju na pozive i poruke, tata nabavlja materijale za svijeće i odrađuje završnu fazu kad se svijeća izlije, kad se stisne, on vadi iz kalupa, reže svijeće i priprema za skladištenje''.

Adventski vijenci - 2 Foto: In Magazin

U radionici ovih dana provode i po 15 sati. A naporan trud i rad ne prestaju ni tijekom godine jer obitelj Novosel bavi se uzgojem cvijeća o kojem se brinu sve ostale mjesece.



''Cijelu godinu kako koje cvijeće sazrijeva tako mi beremo i sušimo tako da kompletan izbor cvijeća, sve koje upotrebvljavamo za vjenčiće je naše proizvodnje, mi ne upotrebljavamo ništa umjetno već samo pririodne materijale''.



Od prirodnih materijala je i ova košara, koju u drugom kutku prostorije za to vrijeme izrađuje Petar.



''Izradio sam drvenu košaricu koju koristimo kao bazu za izradu adventskih vijenčića, fireboxeve i razne aranžmane. Ovo je primjer kako koristimo te drvene košarice'', objasnio je Petar Novosel.

U nedjelju palimo prvu svijeću na adventskom vijencu, a ove svijeće obitelj izrađuje već u veljači.



''Svijeće smo počeli izrađiuvati prije 20-ak godina, krenuli smo s kalupima od različitih igračaka budući da nismo ništa znali o tome, kasnije smo izrađivali kalupe odnosno ja sam izrađivao, a supruga je miksala boje zato danas imamo razne boje i oblike''.

Adventski vijenci - 3 Foto: In Magazin

O ukusima se ne raspravlja pa zato adventski vijenci mogu doći u različitim bojama, a inspiracije za dekoriranje imaju napretek.



''Uvijek sebi na stol stavimo neke tradicionalne, uvijek je crveno, bijelo, prirodni uvijek najbolje ispadnu. Svake godine je nešto drugo popularno, ove godine su popularne te dugačke tanašne svijeće, mi ih koristimo ali dodamo uvijek neki svoj detalj, napravili smo te visoke snježne i to je neki naš touch''.

Galerija 0 0 0 0 0



Tradicija bavljenja cvijećem u ovoj obitelji iz Stubice započela je još s Jasninom majkom, koja ga je prodavala na Dolcu, a sada se time profesionalno bavi cijela obitelj. O promjeni zanimanja, ni oni najmlađi, ne razmišljaju i prenosit će ga na nove naraštaje.



''Ovaj posao je jako težak i naporan ali kad vidite lijep cvijet, biljčicu, travicu i samo zaboravite kako ste se prije umorili i samo pokušavate na neki način to dočarati i složiti da bude drugima lijepo'', kaže Jasna.

Adventski vijenci - 4 Foto: In Magazin

