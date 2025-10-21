Snažna, odlučna i energična: U gostima kod najuzornije seoske žene!

Sada nešto potpuno drugačije i svakako - uzornije! Ona je dokaz da seoski život može biti i moderan i inspirativan. Iz najistočnijeg dijela Hrvatske dolazi priča o ženi koja s jednakim žarom vodi gospodarstvo, brine se o obitelji i čuva tradiciju. Njoj u goste vodi vas naša Jelena Prpoš, a sve možete saznati u prilogu IN magazina.

''Za mene uzorna seoska žena je žena koja brine o svojoj obitelji, o svojem domaćinstvu. Energična, spremna na nove ideje'', govori nam Aleksandra Zajac, a sve je to, a i puno više ova 38-godišnjakinja koja se ne boji zasukati rukave i raditi na zemlji.

Cijeni njezine plodove i dobro zna koliko truda i muke stoji iza svega. Uvijek s ponosom govori o svojem kraju - gradu Iloku - te vjeruje kako je titula najuzornije seoske žene odlična promocija ovog najistočnijeg dragulja Hrvatske. No i njezina seoskog gospodarstva.

''Preko sto hektara zemlje radimo. Uzgajamo više žitarica. 11 hektara vinograda, posla jako puno. Vinograd traži slugu. Muški dio posla je obrada traktorom te fizički jači poslovi. Ja i kćer smo tu više za vezanje luca'', objasnila nam je Aleksandra.Svojim vinom, i to omiljenim roseom, Aleksandra je nazdravila i za pobjedu na 25. natjecanju za najuzorniju seosku ženu. Život na seoskom gospodarstvu, kaže, značajno se s godinama promijenio. Danas je to i svojevrsno poduzetništvo te spoj modernog i tradicionalnog.

''Na selu si pa žena ima nokte. Moj stav je zašto ne bi imala to žena jer mi smo i dalje žene. Volim i ja malo modu popratiti, pa koliko mogu da se dotjeram, da budem lijepa'', priznaje.



Ljepota je i u samome selu i svemu onome što ono pruža.



''Imaš svoju mir, svoju slobodu nekako, ako to tako možemo reći. Okružen si sa životinjama''.



Među brojnim životinjama, svinjama, kokošima, ovcama, ova Slavonka najviše uživa sa svojim konjima. U njih se zaljubila još kao djevojčica, a nedavno je proglašena i najljepšom jahačicom svojega kraja.



''Oni su plemenita bića, moraš dobit njihovo povjerenje. Sve je oko njih magično'', kaže.

Još magičnija jesu obiteljska sloga i podrška. One su joj najvažnije. Aleksandra je odrasla uz devetero braće i sestara, a danas je i sama majka. Sve što sada ima, kaže, rezultat je zajedničkog rada i razumijevanja.



''Želim ih naučiti da budu svoji prvenstveno, tako ih učim od malena. Da ako imaju neke svoje ciljeve, neke svoje planove, nek furaju u tome, tako im ja to uvijek govorim. Ali normalno na tom putu da ostanu ljudi''.



Obitelj joj je i životni pokretač, a naprijed je tjera i nemiran duh, žeđ za izazovima te pravi ženski inat.



''Puno sam se susretala i s predrasudama, onako, možda negativnim komentarima, ali ja jednostavno, to sam ja, ja znam što ja želim u životu, što je meni cilj i idemo dalje'', zaključila je.

Dalje će nastaviti znanje prenositi i mlađim generacijama te time dokazivati da selo ima budućnost ako u njega ulažemo svoje cijelo srce.

